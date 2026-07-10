Стало известно о многочисленных жертвах лесных пожаров в Европе Более 10 человек погибли при лесном пожаре в испанской провинции Альмерия

Число жертв мощного лесного пожара в испанской провинции Альмерия выросло до 12 человек, сообщает The Guardian со ссылкой на местные власти. До этого сообщалось о шести погибших. К тушению огня привлечены 150 пожарных, военные и пять автоцистерн. Причины возгорания еще устанавливаются. Ситуация остается на контроле экстренных служб. Данные о жертвах и пострадавших еще уточняются.

Некоторых из погибших нашли внутри автомобилей, которые внезапно настигло пламя. Одна женщина получила ожоги, ее доставили в больницу. Так же госпитализировали человека с отравлением дымом.

Еще четверым оказали помощь из-за проблем с дыханием и легких ожогов. Власти провели эвакуацию жителей нескольких населенных пунктов и посетителей туристического комплекса — около 100 человек разместили в Лубрине, еще 54 — в Центре сценических искусств Лос-Гальярдоса.

Ранее региональный департамент здравоохранения сообщил, что уроженка России умерла от теплового удара в автономном сообществе Андалусия на юге Испании. Этот случай стал четвертым летальным исходом в регионе с момента наступления аномальной жары.