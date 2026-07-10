Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
10 июля 2026 в 07:31

Стало известно о многочисленных жертвах лесных пожаров в Европе

Более 10 человек погибли при лесном пожаре в испанской провинции Альмерия

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Число жертв мощного лесного пожара в испанской провинции Альмерия выросло до 12 человек, сообщает The Guardian со ссылкой на местные власти. До этого сообщалось о шести погибших. К тушению огня привлечены 150 пожарных, военные и пять автоцистерн. Причины возгорания еще устанавливаются. Ситуация остается на контроле экстренных служб. Данные о жертвах и пострадавших еще уточняются.

Некоторых из погибших нашли внутри автомобилей, которые внезапно настигло пламя. Одна женщина получила ожоги, ее доставили в больницу. Так же госпитализировали человека с отравлением дымом.

Еще четверым оказали помощь из-за проблем с дыханием и легких ожогов. Власти провели эвакуацию жителей нескольких населенных пунктов и посетителей туристического комплекса — около 100 человек разместили в Лубрине, еще 54 — в Центре сценических искусств Лос-Гальярдоса.

Ранее региональный департамент здравоохранения сообщил, что уроженка России умерла от теплового удара в автономном сообществе Андалусия на юге Испании. Этот случай стал четвертым летальным исходом в регионе с момента наступления аномальной жары.

Европа
Испания
пожары
погибшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Голикова рассказала, как выросла продолжительность жизни за 100 лет
Раскрыты подробности о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Калмыкии
В Роскачестве ответили, какие лекарства можно провозить только в багаже
В Роскачестве ответили, какие препараты можно провозить только в багаже
Новак перечислил преимущества газомоторного топлива
В Зеленом театре на ВДНХ состоится концерт «История любви»
Эвакуация в Таганроге, налет на Ильский НПЗ: как ВСУ атакуют РФ 10 июля
Власти отметили рост спроса на газомоторные авто и оценили переход на газ
В Wildberries раскрыли влияние топливного кризиса на доставки
Борщевой набор подешевел на четверть
ООН не хватило денег на гуманитарную помощь женщинам и девочкам
Серийный убийца расстрелял отца экс-партнерши и спалил его дом
Психолог объяснила причину страха путешествия в одиночку
Экс-директор ФК «Торпедо» может сесть в колонию на 2,5 года
Мужчина остался без зубов после визита в частную клинику
Военкоры сообщили о продвижении ВС России в ДНР
Краснодарский аэропорт временно ограничил прием и выпуск самолетов
Начальник ТЦК «отправил» на фронт полсотни «мертвых душ»
Соседняя с Россией страна будет делать из призывников операторов БПЛА
Медведь забрел в торговый центр на военной базе, съел персик и ушел
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции
Общество

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа
Семья и жизнь

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.