Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
10 июля 2026 в 07:19

Двое машинистов обязаны выплатить штраф за нанесение ущерба в 99 млн рублей

Суд в Приамурье обязал двоих машинистов выплатить штраф за сход 28 вагонов

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Магдагачинский районный суд Амурской области вынес приговор двум машинистам, признав их виновными в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем крупный материальный ущерб, передает объединенная пресс-служба судов региона. Фигуранты дела — Нечай Д. С. и Курчак Б. Я. — допустили ошибку при вождении соединенных составов, что привело к сходу с рельсов 28 вагонов. Теперь каждому из них следует выплатить штраф в размере 100 тыс. рублей.

Авария произошла в марте 2025 года. В результате инцидента были повреждены вагоны нескольких компаний-собственников, утрачено более 1380 тонн угля. Общий ущерб, по данным следствия, составил около 99 млн рублей. Кроме того, стихийный сход подвижного состава повредил свыше 160 метров железнодорожного полотна.

Дело было рассмотрено в особом порядке — подсудимые полностью признали свою вину. При этом одна из пострадавших организаций заявила гражданский иск о возмещении ущерба в размере около 5 млн рублей. Суд удовлетворил эти требования в полном объеме. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Ранее прокуратура Забайкальского края сообщила, что в Чите оштрафовали жителя Бурятии за незаконную добычу золота в Красночикойском округе в местечке Усть-Белая. По ее словам, инцидент произошел в указанном месте.

Регионы
Амурская область
машинисты
штрафы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ратаковски продала права на книгу о своих беспорядочных половых связях
На Европейскую страну обрушились «гусеницы из ада»
Поиски Усольцевых в Кутурчинском Белогорье продлили
Голикова рассказала, как выросла продолжительность жизни за 100 лет
Раскрыты подробности о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Калмыкии
В Роскачестве ответили, какие лекарства можно провозить только в багаже
В Роскачестве ответили, какие препараты можно провозить только в багаже
Новак перечислил преимущества газомоторного топлива
В Зеленом театре на ВДНХ состоится концерт «История любви»
Эвакуация в Таганроге, налет на Ильский НПЗ: как ВСУ атакуют РФ 10 июля
Власти отметили рост спроса на газомоторные авто и оценили переход на газ
В Wildberries раскрыли влияние топливного кризиса на доставки
Борщевой набор подешевел на четверть
ООН не хватило денег на гуманитарную помощь женщинам и девочкам
Серийный убийца расстрелял отца экс-партнерши и спалил его дом
Психолог объяснила причину страха путешествия в одиночку
Экс-директор ФК «Торпедо» может сесть в колонию на 2,5 года
Мужчина остался без зубов после визита в частную клинику
Военкоры сообщили о продвижении ВС России в ДНР
Краснодарский аэропорт временно ограничил прием и выпуск самолетов
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции
Общество

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа
Семья и жизнь

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.