Двое машинистов обязаны выплатить штраф за нанесение ущерба в 99 млн рублей Суд в Приамурье обязал двоих машинистов выплатить штраф за сход 28 вагонов

Магдагачинский районный суд Амурской области вынес приговор двум машинистам, признав их виновными в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем крупный материальный ущерб, передает объединенная пресс-служба судов региона. Фигуранты дела — Нечай Д. С. и Курчак Б. Я. — допустили ошибку при вождении соединенных составов, что привело к сходу с рельсов 28 вагонов. Теперь каждому из них следует выплатить штраф в размере 100 тыс. рублей.

Авария произошла в марте 2025 года. В результате инцидента были повреждены вагоны нескольких компаний-собственников, утрачено более 1380 тонн угля. Общий ущерб, по данным следствия, составил около 99 млн рублей. Кроме того, стихийный сход подвижного состава повредил свыше 160 метров железнодорожного полотна.

Дело было рассмотрено в особом порядке — подсудимые полностью признали свою вину. При этом одна из пострадавших организаций заявила гражданский иск о возмещении ущерба в размере около 5 млн рублей. Суд удовлетворил эти требования в полном объеме. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Ранее прокуратура Забайкальского края сообщила, что в Чите оштрафовали жителя Бурятии за незаконную добычу золота в Красночикойском округе в местечке Усть-Белая. По ее словам, инцидент произошел в указанном месте.