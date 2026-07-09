Россиянка умерла в Европе от теплового удара на фоне аномальной жары Гражданка России скончалась от перегрева на улице в испанской Севилье

Уроженка России умерла от теплового удара в автономном сообществе Андалусия на юге Испании, сообщил региональный департамент здравоохранения. Этот случай стал четвертым летальным исходом в регионе с момента наступления аномальной жары.

По данным властей, 59-летняя женщина долгое время находилась на открытом воздухе при экстремально высокой температуре, что привело к критическому перегреву организма и смерти. Погибшая проживала в Севилье с 2014 года. Местные метеослужбы прогнозируют, что 9 июля температура в городе может достигнуть 36 градусов по Цельсию.

Ранее климатолог и профессор Техасского технологического университета Кэтрин Хэйхо заявила, что нынешняя волна аномальной жары в США и мире не является следствием природных циклов или изменения солнечной активности, а вызвана деятельностью человека. По ее словам, Земля нагревается быстрее, чем когда-либо за всю историю.

Также в связи с волной невыносимого зноя в Европе в Сети снова заговорили о Большом адронном коллайдере. Разбирается самая жуткая теория года, совпадение ли это или заговор.