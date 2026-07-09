Испанский министр ответил на выпад Трампа в адрес страны

Испания не является «ничьим лакеем» и будет продолжать определять собственные приоритеты как суверенное государство, заявил министр по социальным правам, потреблению и повестке дня Пабло Бустиндуй. Его заявление прозвучало на фоне высказываний президента США Дональда Трампа, сообщает агентство EFE.

По словам министра, большинство его сограждан хотят видеть страну с собственным голосом, которая самостоятельно определяет свои приоритеты. Он заверил, что королевство продолжит придерживаться этого курса.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Испания изменила свою позицию после критики, прозвучавшей на фоне отказа поддержать операцию против Ирана. Заявление прозвучало после того, как хозяин Белого дома пригрозил испанским властям прекращением торговых отношений. Тем не менее глава Белого дома уточнил, что ряд проблем в отношениях все еще остался.

До этого американский лидер назвал Испанию «безнадежным случаем», а также «ужасным партнером по НАТО». Тогда Трамп утверждал, что в Вашингтоне больше не желают торговать с этой страной.