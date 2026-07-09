СК передал в суд дело националиста, готовившего теракт в храме В Москве завершили расследование дела националиста, готовившего теракт в храме

В Москве завершено расследование уголовного дела в отношении Дмитрия Бокова, обвиняемого в приготовлении к теракту в культовом сооружении в Подмосковье, сообщил Следственный комитет РФ. По версии следствия, мужчина, разделяя праворадикальные националистические взгляды, планировал массовое убийство с использованием «коктейлей Молотова» и боеприпасов, но был задержан на стадии подготовки.

Следствием установлено, что Боков в 2024 году через мессенджер связался с иностранным куратором и согласился участвовать в террористической деятельности. Пройдя дистанционное обучение, он оборудовал тайники с патронами и зажигательными устройствами, которые планировал применить в одном из храмов Московской области.

В ходе обыска у обвиняемого изъяли мобильные устройства с переписками с координаторами. Дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд. Расследование в отношении организаторов выделено в отдельное производство.

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный заявил, что украинские спецслужбы все чаще вербуют молодых россиянок с помощью «медовой ловушки» — схемы, при которой куратор имитирует романтические отношения с девушкой, обещая совместное будущее после выполнения всех заданий. Так он прокомментировал предотвращение серии крупных терактов в Москве.