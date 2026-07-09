Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
09 июля 2026 в 16:42

КСИР пригрозил ударами по базам США в случае атак на Иран

КСИР: новые атаки США на Иран повлекут удары по базам

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

КСИР предупредил о нанесении новых ударов по американским базам на Ближнем Востоке в случае повторения атак США на Иран, заявили в Корпусе стражей Исламской революции. Иранская сторона пообещала американским военным «интенсивные удары», сообщает IRIB.

Если армия США повторит свою агрессию, другие американские базы в регионе не смогут оставаться в безопасности под нашими интенсивными ударами, — говорится в заявлении КСИР.

Ранее сообщалось, что текущая эскалация конфликта между США и Ираном может завершиться за месяц. Представитель администрации допустил разные сценарии развития событий. В Белом доме считают, что располагают возможностями для дальнейшего развития эскалации в регионе, но каких-то конкретных сроков завершения обострения нет.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня между США и Ираном больше не действует. Он добавил, что в переговорах с Тегераном больше нет смысла. Трамп также заявил, что больше не намерен вести переговоры с Ираном. Во время встречи с главой НАТО Марком Рютте на саммите в Анкаре он оскорбил иранских руководителей, назвав их «отбросами».

Мир
Иран
США
КСИР
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На подлете к Москве захлебнулась атака дронов ВСУ
МВФ вновь отложил решение по $700 млн для Украины
Сборная Англии лишилась защитника на две игры чемпионата мира по футболу
Личная жизнь, дружба с Олейниковым, СВО: где сейчас Юрий Стоянов
Убийца авианосцев возвращается в строй: НАТО в ужасе от «Адмирала Нахимова»
Попавшая за порно-ролики в СИЗО Шурыгина обратилась с одной просьбой
Захарова заявила о провале ядерного шантажа Зеленского
Тысячи венгров собрались на протестную акцию в центре Будапешта
Определен первый полуфиналист чемпионата мира по футболу
Розыск и срок в РФ, тоска по россиянам, потеря дохода: как живет Слепаков
В РСТ ответили на слухи о массовых отравлениях в Египте
Захарова объяснила усиление атак ВСУ на гражданское население России
Захарова высмеяла участие Зеленского в саммите НАТО
Назван владелец завода в Вишневом, где прогремели взрывы
Стало известно, на каких условиях ГП могла отозвать иск к Мельниченко
Конец санкций, лимит в РПЛ, флаг на турнирах: как Дегтярев изменил спорт РФ
«Паленые» Patriot, дырявое небо: реальные итоги заявлений Трампа по Украине
Нетаньяху предложил Трампу варианты защиты границ Израиля
Запад предпочел отмолчаться на запрос РФ о химических инцидентах на Украине
Уход со сцены, слова об СВО, личная жизнь: где сейчас Рома Зверь
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции
Общество

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа
Семья и жизнь

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.