КСИР пригрозил ударами по базам США в случае атак на Иран КСИР: новые атаки США на Иран повлекут удары по базам

КСИР предупредил о нанесении новых ударов по американским базам на Ближнем Востоке в случае повторения атак США на Иран, заявили в Корпусе стражей Исламской революции. Иранская сторона пообещала американским военным «интенсивные удары», сообщает IRIB.

Если армия США повторит свою агрессию, другие американские базы в регионе не смогут оставаться в безопасности под нашими интенсивными ударами, — говорится в заявлении КСИР.

Ранее сообщалось, что текущая эскалация конфликта между США и Ираном может завершиться за месяц. Представитель администрации допустил разные сценарии развития событий. В Белом доме считают, что располагают возможностями для дальнейшего развития эскалации в регионе, но каких-то конкретных сроков завершения обострения нет.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня между США и Ираном больше не действует. Он добавил, что в переговорах с Тегераном больше нет смысла. Трамп также заявил, что больше не намерен вести переговоры с Ираном. Во время встречи с главой НАТО Марком Рютте на саммите в Анкаре он оскорбил иранских руководителей, назвав их «отбросами».