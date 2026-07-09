В Иране сообщили о жертвах после удара США по городу Сирик

В Иране сообщили о жертвах после удара США по городу Сирик Иран сообщил о трех погибших и 15 раненых после удара США по городу Сирик

Три человека погибли, еще 15 получили ранения в результате удара США по городу Сирик на юге Ирана, сообщила государственная телерадиокомпания Исламской Республики. Удар пришелся по торговому и рыболовному причалам города. Подробностей о состоянии пострадавших, а также о масштабах разрушений не приводится.

Одновременно с этим в Сети появилась видеозапись, на кадрах которой показана разрушенная резиденция верховного лидера страны Али Хаменеи в Тегеране. На записи видны поврежденные здания комплекса, завалы и последствия авиаударов.

Ранее военный эксперт Константин Сивков объяснил, что Соединенные Штаты не смогут долго вести военные действия против Ирана из-за ограниченного количества боеприпасов. При этом, по его словам, ранее Конгресс США запретил американскому президенту Дональду Трампу вести войну на Ближнем Востоке.

До этого сообщалось, что иранская армия ответила на атаки США, нанеся удары по американской военной инфраструктуре на Ближнем Востоке. В Кувейте был поражен ЗРК Patriot. Также под ракетный обстрел попал стратегический радиолокационный комплекс раннего обнаружения в Катаре.