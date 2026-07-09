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09 июля 2026 в 15:11

Нутрициолог раскрыла, какой перекус допустим поздним вечером

Нутрициолог Михеева: поздним вечером можно съесть натуральный йогурт без добавок

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Поздним вечером можно съесть натуральный йогурт без добавок или небольшую порцию нежирного сыра, заявила в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» нутрициолог Елена Михеева. По ее словам, незадолго до сна также допустимо выпить стакан кефира. Она уточнила, что эти продукты содержат медленно усвояемый белок и аминокислоты и позволят поддержать ночные процессы восстановления в организме.

Хороший вариант — 100–150 граммов творога или греческий йогурт. В них достаточно белка, но при этом нет большого количества быстрых углеводов. Для людей, которые активно тренируются, можно добавить немного ягод или орехов, но важно соблюдать умеренность, — отметила Михеева.

Специалист подчеркнула, что большое значение имеет не время приема пищи, а общий баланс калорий в сутки. Регулярно переедающему человеку может навредить даже полезный белковый перекус перед сном, спровоцировав набор лишнего веса.

Ранее нутрициолог Анна Слип заявила, что летом вес может расти даже при снижении аппетита из-за употребления сладких напитков и мороженого. По ее словам, в жару мозг замедляет восприятие голода, но стремление к прохладному и жидкому приводит к избыточному употреблению лимонадов, эскимо и пива.

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