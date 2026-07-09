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09 июля 2026 в 15:56

Политолог подвел итоги саммита НАТО по конфликту на Украине

Солонников: США настояли на своих условиях завершения конфликта на Украине

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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На саммите НАТО в Анкаре США настояли на своих условиях окончания конфликта на Украине, заявил в беседе с «ФедералПресс» политолог Дмитрий Солонников. При этом он отметил, что Россия не будет прогибаться под давлением Запада.

Америка продолжает настаивать на том, что Россия должна подписывать документы под западную дудку, играть по тем нотам, по которым дирижирует западный дирижер. Ничего другого не происходит, — заявил Солонников.

Политолог подчеркнул, что США нуждаются в партнерах по НАТО и Европе для «разборок» с Ираном и Китаем. По его словам, России не приходится рассчитывать на помощь других стран.

Ранее политолог Сергей Станкевич заявил, что по итогам саммита НАТО Блок определил Россию как долгосрочную угрозу. Он отметил, что итоговая декларация стала самой краткой за 25 лет и состояла всего из шести пунктов.

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