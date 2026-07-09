Юрист ответил, что изменят новые требования к трудовым мигрантам

Часть мигрантов покинет Россию из-за новых правил, заявил «Вечерней Москве» юрист Дмитрий Кваша. По его словам, ужесточение требований приведет к тому, что часть иностранцев перестанет подходить под установленные критерии.

Обеспечивать прожиточный минимум на себя, супругу и своих детей в этих условиях смогут только высококвалифицированные специалисты с высокой зарплатой. Если обычные трудовые мигранты будут обязаны подтверждать доход на всех членов семьи, маловероятно, что они смогут оставаться в стране на легальном положении, — заявил Кваша.

Юрист подчеркнул, что таким образом государство может пытаться склонить мигрантов к получению гражданства. По его словам, в таком случае указанные требования не будут на них распространяться.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что Госдума с 2024 года приняла уже 30-й закон в сфере миграционной политики, касающийся доходов иностранных граждан. Согласно документу, теперь трудовые мигранты должны будут содержать себя и членов своей семьи.