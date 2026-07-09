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09 июля 2026 в 16:41

Юрист ответил, что изменят новые требования к трудовым мигрантам

Юрист Кваша: часть трудовых мигрантов покинет Россию из-за новых правил

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Часть мигрантов покинет Россию из-за новых правил, заявил «Вечерней Москве» юрист Дмитрий Кваша. По его словам, ужесточение требований приведет к тому, что часть иностранцев перестанет подходить под установленные критерии.

Обеспечивать прожиточный минимум на себя, супругу и своих детей в этих условиях смогут только высококвалифицированные специалисты с высокой зарплатой. Если обычные трудовые мигранты будут обязаны подтверждать доход на всех членов семьи, маловероятно, что они смогут оставаться в стране на легальном положении, — заявил Кваша.

Юрист подчеркнул, что таким образом государство может пытаться склонить мигрантов к получению гражданства. По его словам, в таком случае указанные требования не будут на них распространяться.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что Госдума с 2024 года приняла уже 30-й закон в сфере миграционной политики, касающийся доходов иностранных граждан. Согласно документу, теперь трудовые мигранты должны будут содержать себя и членов своей семьи.

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