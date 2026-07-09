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09 июля 2026 в 16:59

Россиянам рассказали, как учиться онлайн без выгорания

PR-директор Наумова: наставник поможет избежать выгорания от онлайн-обучения

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Наставник может помочь избежать эмоционального выгорания при онлайн-обучении, заявила NEWS.ru директор по внешним коммуникациям GetCourse Дарья Наумова. По ее словам, во избежание стресса рекомендуется фиксировать задачи в ежедневнике.

Многие люди, пытаясь одновременно тянуть работу, семью и онлайн-учебу, в какой-то момент бросают курс и сталкиваются с чувством вины и выгоранием. Чтобы обучение не превращалось в еще один источник стресса, обратите внимание на свои цели и ограничьте фокус: выберите одну приоритетную тему на ближайшие месяцы и откажитесь от другого обучения, даже если оно по акции и интересное. Зачастую онлайн-школы предлагают участие в сообществе курса и обратную связь. Для предотвращения выгорания действительно очень полезно, когда есть наставник, чат или другой ученик, с которым можно обсудить, что удалось сделать и где застряли, — поделилась Наумова.

Она подчеркнула, что если курс не включает выполнение домашних заданий или защиту финального проекта, необходимо предусмотреть время на выполнение этих практик самостоятельно. По словам эксперта, важно продумать, как полученные знания будут использованы: какие навыки можно применить в профессиональной деятельности и кому рассказать о достигнутых результатах.

Перед покупкой онлайн-курса спланируйте объем и рационально подумайте, подойдет ли вашему образу жизни выбранное дело. Для этого посчитайте, сколько часов в неделю вы сможете выделять на обучение без ущерба для работы, сна и личной жизни, и выберите формат под этот лимит. Это могут быть короткие уроки, где процесс длится по 20 минут, прямые эфиры раз в неделю или полноценный курс на полгода и больше. Здесь вам на помощь придет обычный ежедневник или планер на смартфоне: фиксируйте в нем учебные слоты отдельно, а не по остаточному принципу, — заключила Наумова.

Ранее HR-директор Level Group Валентина Романова заявила, что хобби увеличивает продуктивность сотрудников. По ее словам, личные увлечения становятся важной частью рабочей среды, помогая сотрудникам восстанавливать внимание и возвращаться к задачам с новыми силами.

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