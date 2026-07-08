HR-директор ответила, что повышает продуктивность сотрудников

Хобби повышает продуктивность сотрудников, заявила NEWS.ru HR-директор Level Group Валентина Романова. По ее словам, личные увлечения становятся важным элементом экосистемы, помогая работникам перезагружать внимание и возвращаться к делам с новой энергией.

Высокая продуктивность сегодня все меньше связана с идеей постоянной включенности. Наоборот, устойчивый результат возможен, когда человек умеет восстанавливаться и переключаться между разными видами активности. Хобби помогает снизить накопленное напряжение, перезагрузить внимание и вернуться к рабочим задачам с новым фокусом. Поэтому для компаний тема развития сотрудников все чаще выходит за рамки курсов и обучения — она включает заботу о ресурсе человека, его здоровье, поощрении его увлечений, — пояснила Романова.

По ее словам, для людей мотивация работодателей вкладываться в обучение сотрудников очевидна — это повышение отдачи от персонала. Она отметила, что почти треть респондентов видит в таких вложениях дополнительный бонус в виде лояльности работников и снижения желания менять место трудоустройства.

Исследование показало, что сотрудники сегодня рассматривают развитие как сочетание профессионального обучения и инструментов, которые позволяют работать продуктивнее в долгосрочной перспективе. Так, 42% респондентов считают, что компании инвестируют в повышение квалификации команды прежде всего ради роста производительности. По убеждению еще 30%, такие программы удерживают специалистов и сокращают текучесть кадров. Продуктивность, по мнению россиян, зависит не только от новых знаний. Так, 66% респондентов считают, что увлечения развивают нестандартное мышление и помогают находить решение сложных задач независимо от профессии, — заключила Романова.

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