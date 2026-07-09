Турагенты начали рассылать предупреждения об опасности отдыха в Египте

Российские турагенты начали массово рассылать клиентам памятки и предупреждения об опасности сильного отравления в отелях Египта, передает Telegram-канал Baza. Россиянам настоятельно рекомендуют полностью отказаться от употребления водопроводной воды: не пить из-под крана, чистить зубы исключительно бутилированной водой и не заказывать в барах напитки со льдом.

Столь жесткие меры предосторожности связаны с тем, что местный лед в гостиницах часто замораживают из обычной и небезопасной водопроводной воды. По словам самих отдыхающих, случаи острых желудочно-кишечных расстройств на египетских курортах уже давно приобрели массовый характер. Наибольшее количество жалоб на типичные симптомы в виде тошноты и диареи поступает от гостей популярных комплексов в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе.

Точкой кипения стала недавняя гибель 19-летней россиянки, приехавшей на курорт с семьей. Из-за тяжелейшей интоксикации организма девушка потеряла сознание, получила необратимое поражение мозга вследствие кислородного голодания и скончалась в коме.

Ранее врач-инфекционист Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области Наталья Турская предупредила, что на отдыхе в Египте наибольшую опасность представляют не экзотические заболевания, а инфекции, связанные с водой, пищей и укусами насекомых. По ее словам, распространенной проблемой остается острый гастроэнтерит.