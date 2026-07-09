Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
09 июля 2026 в 17:15

Турагенты начали рассылать предупреждения об опасности отдыха в Египте

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Российские турагенты начали массово рассылать клиентам памятки и предупреждения об опасности сильного отравления в отелях Египта, передает Telegram-канал Baza. Россиянам настоятельно рекомендуют полностью отказаться от употребления водопроводной воды: не пить из-под крана, чистить зубы исключительно бутилированной водой и не заказывать в барах напитки со льдом.

Столь жесткие меры предосторожности связаны с тем, что местный лед в гостиницах часто замораживают из обычной и небезопасной водопроводной воды. По словам самих отдыхающих, случаи острых желудочно-кишечных расстройств на египетских курортах уже давно приобрели массовый характер. Наибольшее количество жалоб на типичные симптомы в виде тошноты и диареи поступает от гостей популярных комплексов в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе.

Точкой кипения стала недавняя гибель 19-летней россиянки, приехавшей на курорт с семьей. Из-за тяжелейшей интоксикации организма девушка потеряла сознание, получила необратимое поражение мозга вследствие кислородного голодания и скончалась в коме.

Ранее врач-инфекционист Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области Наталья Турская предупредила, что на отдыхе в Египте наибольшую опасность представляют не экзотические заболевания, а инфекции, связанные с водой, пищей и укусами насекомых. По ее словам, распространенной проблемой остается острый гастроэнтерит.

Общество
туризм
туристы
Египет
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Попавшая за порно-ролики в СИЗО Шурыгина обратилась с одной просьбой
Захарова заявила о провале ядерного шантажа Зеленского
Тысячи венгров собрались на протестную акцию в центре Будапешта
Определен первый полуфиналист чемпионата мира по футболу
Розыск и срок в РФ, тоска по россиянам, потеря дохода: как живет Слепаков
В РСТ ответили на слухи о массовых отравлениях в Египте
Захарова объяснила усиление атак ВСУ на гражданское население России
Захарова высмеяла участие Зеленского в саммите НАТО
Назван владелец завода в Вишневом, где прогремели взрывы
Стало известно, на каких условиях ГП могла отозвать иск к Мельниченко
Конец санкций, лимит в РПЛ, флаг на турнирах: как Дегтярев изменил спорт РФ
«Паленые» Patriot, дырявое небо: реальные итоги заявлений Трампа по Украине
Нетаньяху предложил Трампу варианты защиты границ Израиля
Запад предпочел отмолчаться на запрос РФ о химических инцидентах на Украине
Уход со сцены, слова об СВО, личная жизнь: где сейчас Рома Зверь
В Минтрансе предупредили о возможных отменах авиарейсов
Сторож на предприятии погиб при атаке ВСУ на ДНР
«Показал ошибку»: блогер из Пскова объяснил, зачем бьет жену
В Чувашии силовики пресекли межрегиональный наркотрафик
В Барселоне побит столетний температурный рекорд
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции
Общество

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа
Семья и жизнь

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.