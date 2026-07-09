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09 июля 2026 в 16:59

Найдено тело второго мужчины, пропавшего на сплаве по Иркуту

В Иркутской области нашли тело второго мужчины, спасавшего ребенка на реке Иркут

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Спасатели обнаружили тело второго мужчины, который пытался спасти четырехлетнего мальчика, унесенного течением реки Иркут в Иркутской области, пишет Telegram-канал SHOT. Его поиски велись с 3 июля.

По информации канала, погибшим оказался 45-летний Николай. Вместе с 42-летним Алексеем он бросился в воду, чтобы вытащить ребенка во время группового сплава.

Ранее спасатели обнаружили тела Алексея и пропавшего четырехлетнего ребенка. Также правоохранители задержали организатора сплава на надувных лодках по реке Иркут. Как рассказали в СК, участники туристической группы пропали во время привала.

Ранее стало известно, что мальчика снесло течением во время массового сплава на рафтах в Иркутской области. По предварительным данным, группа из 49 человек, среди них 23 ребенка, сплавлялась по реке Иркут в Шелеховском районе. До этого сообщалось, что туристическая группа была зарегистрирована.

Кроме того, второго ребенка тоже чуть не унесло течением во время этого же сплава. Следователи установили, что вместе с мальчиком в воду зашла и девочка, которую удалось вытащить на берег.

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