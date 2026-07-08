Шенгенская виза: как ее правильно получить и не стать жертвой мошенников

Шенгенская виза: как ее правильно получить и не стать жертвой мошенников

Россиянам предлагают платить до 150 тыс. рублей за запись на прием в визовый центр для получения шенгенской визы, отмечают аналитики. Нездоровый ажиотаж на рынке создают боты, которые вылавливают свободные окна для подачи документов. Их запускают сторонние агентства, вынуждающие граждан приобретать услуги без каких-либо гарантий. Как не попасть на удочку мошенников, куда можно поехать без визы — в материале NEWS.ru.

Как растет спрос на шенгенскую визу среди россиян

Процедура получения шенгенской визы для россиян становится все более затратной. По информации Mash Money, итоговая стоимость услуг через посредников достигает 150 тыс. рублей. Всему виной — боты сторонних агентств и недостаток слотов для записи в визовые центры.

Посредники берут с клиентов за обычную подготовку документов от 8 тыс. до 25 тыс. рулей, в формате «все включено» — от 21 тысячи до 52 тысяч. Срочное оформление стоит до 150 тыс.

По информации пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ), в 2025 году спрос российских туристов на туры в европейские страны увеличился на 30–50% по сравнению с прошлогодними показателями.

Гражданам России было выдано 1149 словацких шенгенских виз, из которых 46% были многократными. Италия оформила более 161 тыс. виз, Франция — свыше 156 тыс., Греция — около 59 тыс.

За первый квартал 2026-го спрос на «шенген» среди россиян вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а на греческие визы — на рекордные 82%, следует из данных Continent Express. Если раньше на Грецию приходилось всего 2% всех оформленных «шенгенов», то теперь уже 8%.

В результате ажиотажного спроса визовые центры оказались перегружены заявками. О продлении сроков рассмотрения документов до 45 дней объявили Франция, Италия, Греция и Испания.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В начале этой недели визовый центр Словакии в России временно прекратил прием заявлений на шенгенские визы почти по всем целям поездки.

В июле и августе 2026 года подать документы можно только на шенгенские визы с целью «Спорт», а также на национальные визы (по любым целям). Записи заявителей, оформленные с туристическими, деловыми или гостевыми целями, будут аннулированы. Визовый центр обещает вернуть сервисный сбор автоматически на карту и в полном объеме, рассказали NEWS.ru в РСТ.

По информации визового центра, прием заявлений по остальным категориям шенгенских виз планируется возобновить после августа, однако конкретные сроки пока не названы.

«Словакия никогда не была массовым направлением для российских туристов. Чаще всего она входила в состав комбинированных маршрутов по Центральной Европе или выбиралась для оздоровительного, горнолыжного и экскурсионного отдыха. Поэтому временная приостановка приема документов вряд ли существенно повлияет на общий турпоток в Европу», — сказал NEWS.ru эксперт Российского союза туриндустрии, руководитель визового агентства Visantium Егор Кайль.

Как мошенники обманывают россиян, желающих получить шенгенскую визу

Ситуация с записью на шенгенские визы остается напряженной, отмечает в беседе с NEWS.ru президент Федерации блогеров России, помощник депутата Госдумы Марк Можальский.

«Ограниченное количество слотов при высоком спросе привело к появлению целого рынка посредников, часть из которых использует автоматизированные программы для массового бронирования свободных окон. В результате обычные заявители сталкиваются с тем, что записи исчезают буквально за секунды, а затем появляются уже в виде платной услуги», — пояснил он.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

При этом покупка такой записи не дает никаких гарантий получения визы, добавил он. Визовый центр лишь принимает документы, а решение принимает консульство, отметил эксперт.

Более того, сотрудничество с недобросовестными посредниками может привести не только к финансовым потерям, но и к утечке персональных данных, включая паспортные сведения, добавил Можальский.

Если посредник обещает гарантированную визу и стопроцентную запись, а также просит предоставить доступ к банковским картам, аккаунтам или государственным сервисам, то это серьезный повод насторожиться. Добросовестные компании оказывают помощь в подготовке документов или мониторинге свободных слотов, но не могут повлиять на решение консульства и искусственно увеличить количество мест, резюмировал Можальский.

Как защититься от мошенников при подаче документов на шенгенскую визу

Корреспондент NEWS.ru выяснил, что сторонние агенты просят за свободный слот сумму от 55 тыс. рублей. При этом они зачастую принимают оплату только наличными.

Чтобы снизить риски, стоит записываться через официальные визовые центры или пользоваться услугами проверенных компаний с прозрачными договорами, отметил Можальский. Нужно избегать предложений в мессенджерах и социальных сетях с предоплатой и обещаниями эксклюзивного доступа к записи, советуют эксперты.

«В условиях дефицита слотов осторожность становится не менее важной, чем скорость оформления документов», — подчеркнул Можальский.

Визовый центр Италии VMS Italy в Москве Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Если вам предлагают купить какую-то странную справку вроде подтверждения доходов, то не сомневайтесь — это мошенники. Не обращайтесь к ним, посоветовала в беседе с NEWS.ru туристический эксперт Наталья Ансталь. В случае если в консульстве заметят подвох, то вас забанят на несколько лет, отметила она.

«Кроме того, агентство не может вам гарантировать возврат всех средств в случае отказа, поскольку консульские сборы никогда не возвращаются», — заключила она.

Куда россиянину поехать без визы

В 2026 году для россиян доступны более 110 государств, куда можно поехать без визы.

Среди них — Турция, ОАЭ, Таиланд, Вьетнам, а также страны ближнего зарубежья — Азербайджан, Узбекистан и Грузия. При этом россияне могут посетить Казахстан, Киргизию, Белоруссию и Армению, не имея заграничного паспорта. Въезд в эти страны разрешен по внутреннему.

В Европе принимают туристов из РФ без визы Сербия, Черногория, Босния и Герцеговина, а также Северная Македония.

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