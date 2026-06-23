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23 июня 2026 в 12:05

Турэксперт назвала бюджетные направления для отдыха россиян за рубежом

Турэксперт Ансталь: отдохнуть на Черном море можно за 50 тыс. рублей на двоих

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Туры на Черное и Балтийское моря сейчас доступны россиянам за небольшие деньги, сообщила NEWS.ru туристический эксперт Наталия Ансталь. Так, по ее словам, двоим путешественникам можно отдохнуть за 50 тыс. рублей в течение пяти-шести дней. В рамках этого бюджета также можно выбрать Белоруссию и Армению.

За 50 тыс. рублей на двоих можно отдохнуть на побережьях Балтийского и Черного морей, например, в Абхазии, а также в Республике Беларусь, Армении или в Азербайджане (в двух последних случаях отпуск продлится три-четыре дня). С бюджетом в 100 тыс. стоит рассмотреть пакетные туры в Турцию или Египет, — сказала Ансталь.

При этом путешественники должны быть готовы к тому, что в эконом-сегменте не самый высокий сервис, добавила эксперт. Однако в Турции и Египте многие отели работают по системе «все включено» и стараются закрыть максимальное количество потребностей гостей, заключила она.

Ранее глава агентства по продвижению экспорта, инвестиций и туризма Колумбии Кармен Сесилия Кабальеро сообщила, что в Колумбии неуклонно растет число туристов из России. По ее словам, самые популярные города среди россиян — Богота, Картахена, Медельин и Санта-Марта.

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