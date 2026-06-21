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21 июня 2026 в 09:09

Названа страна Латинской Америки с растущей популярностью у россиян

Турэксперт Кабальеро: в Колумбии неуклонно растет число российских туристов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Колумбии неуклонно растет число российских туристов, заявила глава агентства по продвижению экспорта, инвестиций и туризма Колумбии Кармен Сесилия Кабальеро. По ее словам, самые популярные среди россиян города — это Богота, Картахена, Медельин и Санта-Марта., передает РИА Новости.

Интерес российских туристов к Колумбии продолжает расти постепенно. В 2025 году Колумбию посетили 8269 россиян, что на 8,3% больше по сравнению с 2024 годом. В первом квартале 2026 года мы уже зафиксировали 2793 российских посетителей, что на 9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, — поделилась Кабальеро.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщал, что почти 850 тыс. российских туристов посетили Таиланд в 2026 году. Во время встречи с премьер-министром Таиланда Анутхином Чанвиракуном он рассказал, что за весь прошлый год в азиатской стране отдохнули около 2 млн россиян.

До этого глава таиландского Министерства туризма и спорта Сурасак Пхантярынворакун заявил, что кабинет министров страны утвердил уменьшение периода безвизового въезда для путешественников до 30 суток. Нововведение затронет граждан примерно 90 государств, включая россиян.

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