Доллар рухнет до 70 или взлетит до 100? Что будет с рублем и вкладами

Впервые с 30 января расчетный курс американской валюты опустился ниже 75 рублей. Аналитики «СберИнвестиций» ждут падения до 70 в начале мая. Укрепление рубля может охладить инфляцию и повлиять на цены. На этом фоне вклады выглядят надежнее, а покупка валюты — менее выгодной. Что лучше для накоплений: открыть депозит, купить доллары или подождать? Подробности — в материале NEWS.ru.

Что происходит с долларом

14 апреля к 10:11 доллар снизился на 29 копеек относительно предыдущего закрытия и стоил 74,93 рубля.

Напомним: после того как летом 2024 года на Московской Бирже приостановили торги американской валютой, главным ориентиром для рубля стал юань. Его биржевые торги идут с 10:00 до 19:00. В эти часы можно рассчитать курс доллара через так называемый кросс-курс: соотношение пары «доллар — юань» на международном рынке Forex и пары «юань — рубль» — на МосБирже.

Как это работает: берется текущий курс юаня к рублю на МосБирже и умножается на курс доллара к юаню на Forex. В итоге получается расчетное значение доллара к рублю. Именно этот ориентир используют участники внебиржевого рынка, когда нужно понять, сколько на самом деле стоит доллар. По сути, кросс-курс заменяет прямые торги долларом и позволяет отслеживать его динамику в режиме реального времени в отсутствие биржевых котировок.

Каким будет курс доллара в мае

Аналитики «СберИнвестиций» считают, что у рубля еще есть потенциал для укрепления. Одна из причин — снижение ставок на рынке юаня. К тому же в конце апреля начинается налоговый период: крупные экспортеры активнее продают валютную выручку, чтобы рассчитаться с бюджетом. Это также толкает рубль вверх.

«На фоне рекордных цен на нефть, низких ставок по юаню и паузы в действии бюджетного правила курс доллара имеет все шансы укрепиться до 70 рублей уже в конце апреля — начале мая», — прогнозируют в «СберИнвестициях».

По мнению аналитика «Финама» Александра Потавина, снижение доллара до 70 рублей возможно, но это краткосрочный сценарий. Российская экономика заточена на экспорт, и слишком крепкий рубль бьет по экспортерам и бюджету.

«Такой сильный рубль обычно долго не держится, если нет сверхвысоких цен на нефть, высоких рублевых ставок и слабого импорта», — объяснил собеседник NEWS.ru.

Что выгоднее: купить валюту или открыть рублевый вклад

Покупать валюту или нет?

Если валюта нужна для конкретной цели (например, для поездки за границу), то умеренные покупки имеют смысл, считает старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк. «Лучше покупать валюту постепенно, небольшими суммами, в моменты локального укрепления рубля», — советует она в беседе с NEWS.ru. Но важно помнить: ситуация очень нестабильна, поэтому идеальный момент для покупки угадать сложно.

Главный аналитик СК «Росгосстрах Жизнь» Михаил Шульгин отмечает, что приобретение валюты — потенциально более доходный вариант, но и более рискованный. «Сейчас крепкий рубль — следствие внешних, геополитических причин. Пока трудно предсказать, сколько валюты будет на рынке в течение года», — пояснил он в беседе с NEWS.ru.

Стоит ли открыть рублевый вклад

По мнению Ващелюк, ключевая ставка в дальнейшем будет снижаться, но плавно. Денежно-кредитные условия останутся жесткими, что поддерживает рубль. Учитывая высокие цены на нефть, сильного ослабления нацвалюты в ближайшие полгода-год ждать не стоит. Поэтому сейчас самое время зафиксировать высокие рублевые ставки по вкладам, пока они не снизились, говорит эксперт.

Шульгин также склоняется к вкладам для консервативных инвесторов. «Крепкий рубль сдерживает инфляцию, значит, у Центробанка больше поводов продолжать снижать ключевую ставку», — отметил он. По прогнозу эксперта, на ближайшем заседании Банка России ставку уменьшат до 14,5%, а к концу года — до 12%. Сейчас вклады позволяют «заморозить» хорошую доходность. Правда, банки обычно снижают ставки по вкладам быстрее, чем ЦБ — ключевую.

А если взять и то и другое?

Лучший подход — диверсификация, то есть распределение средств. Ващелюк советует держать одну часть сбережений в рублевых инструментах, другую — в валютных. Таким образом можно снизить риски и не поставить все на один вариант, добавила эксперт.

Екатерина Свинова
