Юрист перечислил риски покупки записи на шенгенскую визу у посредника Юрист Можальский: при покупке записи на Шенген можно нарваться на мошенников

Ситуация с записью на шенгенские визы остается напряженной, отметил в беседе с NEWS.ru президент Федерации блогеров России Марк Можальский. Он пояснил, что высокий спрос при ограниченном количестве слотов привел к появлению целого рынка посредников. Некоторые из них пользуются автоматизированными программами для бронирования свободных окон, из-за чего записи мгновенно исчезают, а появляются уже в виде платной услуги, предупредил специалист.

Покупка такой записи не дает никаких гарантий получения визы. Визовый центр лишь принимает документы, а решение принимает консульство. Более того, сотрудничество с недобросовестными посредниками может привести не только к финансовым потерям, но и к утечке персональных данных, включая паспортные сведения, — предостерег Можальский.

Он добавил, что, если посредник обещает «гарантированную визу», «100% запись» или просит предоставить доступ к банковским картам, аккаунтам или государственным сервисам, это серьезный повод насторожиться. Добросовестные компании могут оказывать помощь в подготовке документов или мониторинге свободных слотов, но не способны повлиять на решение консульства или искусственно увеличить количество мест, подчеркнул Можальский.

Ранее сообщалось, что Словакия временно остановила выдачу шенгенских виз туристам из России. По данным АТОР, в июле и августе 2026 года прием документов возможен только на визу для спортивных мероприятий или на национальные визы.

Позднее в Министерстве иностранных дел Словакии уточнили, что страна не приостанавливала выдачу шенгенских виз гражданам России. Там уточнили, что приоритет отдается отдельным категориям заявителей, например студентам, начинающим учебу в сентябре, или спортсменам.