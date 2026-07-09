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09 июля 2026 в 17:09

В Новосибирске прошел суд над участниками экстремистского сообщества

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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В Новосибирске прошел суд над участниками экстремистского сообщества, сообщает «МК в Новосибирске». Фигурантами по делу стали организатор группировки и пять несовершеннолетних участников.

Сообщается, что организатор распределил роли среди членов сообщества и разместил в мессенджере публикации с призывами к экстремистской деятельности. В октябре 2024 года участники группы совершили противозаконные действия в Ленинском и Дзержинском районах — умышленно причинили тяжкий и средней тяжести вред здоровью двум приезжим.

Организатор приговорен к восьми годам колонии общего режима. Остальные участники получили от 2,5 года в колониях общего режима и воспитательных колониях.

Ранее сообщалось, что главарь и восемь участников банды, занимавшейся похищениями людей и вымогательствами, арестованы в Иркутской области. По версии следствия, с 2023 года злоумышленники совершили более 15 преступлений, включая похищение жителя Ангарска с требованием 200 тыс. рублей.

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