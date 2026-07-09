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09 июля 2026 в 17:05

Обстрел трамвая с ребенком в Екатеринбурге попал на видео

Неизвестные обстреляли трамвай с подростком в Екатеринбурге

Трамвай в Екатеринбурге Трамвай в Екатеринбурге Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Неизвестные в Екатеринбурге открыли огонь по трамваю с подростком, сообщил Telegram-канал «Екатеринбург. Главное». По мнению местных властей, злоумышленники могли обстреливать транспорт из окон новостроек. Происшествие попало на видео.

Инцидент произошел 9 июля около 14:00 недалеко от Кишиневской улицы. Подросток не пострадал, но сильно перепугался.

Ранее в городе также обстреливали общественный транспорт, в частности два автобуса. Вандалы открыли огонь из пневматики. В результате их атаки пострадал один человек, а в окнах автобусов появились трещины.

До этого в Екатеринбурге пьяный мужчина набросился на автобус из-за того, что тот уехал без него. Дебошир сломал дворники и зеркало. Нанесенный ущерб оценили в 200 тыс. рублей. В результате транспорт пришлось снять с рейса и отправить на ремонт в гараж.

Также в Екатеринбурге отметили большое количество нарушений правил дорожного движения со стороны водителей электросамокатов. Так, из 30 тыс. поездок за месяц более 27 тыс. самокатчиков решили не спешиваться.

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