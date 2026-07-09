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09 июля 2026 в 11:40

Пьяный мужчина «снял с рейса» автобус

В Екатеринбурге мужчина разгромил автобус из-за того, что тот его не дождался

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Пьяный мужчина набросился на автобус, который не дождался его на остановке в районе Академический в Екатеринбурге, сообщает Telegram-канал «Екатеринбург. Главное». Транспортное средство было вынуждено сняться с рейса и отправиться в гараж из-за повреждений.

По информации источника, в результате нападения дебошир сломал дворники и зеркало автобуса. С учетом стоимости ремонта и простоя транспорта нанесенный ущерб оценили в 200 тыс. рублей.

Ранее в Санкт-Петербурге пенсионер потерял сознание и слуховой аппарат после стычки с дебоширом. Пострадавшего с травмой лица забрала скорая помощь. Нападавшего задержали сотрудники полиции.

До этого в СИЗО отправился петербуржец, который напал на фельдшера, приехавшего на вызов к ребенку. Позже следователи выяснили, что дебошира уже привлекали к административной ответственности за мелкое хулиганство. После нападения врачу пришлось обратиться в травмпункт с ушибами.

Также сообщалось, что пьяный мужчина набросился с ножом на женщину с ребенком в жилом доме на востоке Москвы. Злоумышленник порезал 11-месячному мальчику ногу.

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