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09 июля 2026 в 16:19

Иран обрушил десяток ракет на американскую военную базу

КСИР атаковал ракетами американскую базу в Иордании

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Войска Корпуса стражей Исламской революции, элитного подразделения армии Ирана, ударили баллистическими ракетами по американской военной базе Аль-Азрак в Иордании, сообщило Гостелерадио восточной республики. Военнослужащие атаковали десятью боеголовками.

Если американская террористическая армия повторит свою агрессию, другие американские базы в регионе не будут в безопасности от нашего интенсивного огня, — говорится в сообщении.

Кроме этого, войска КСИР обвинили американцев в убийстве детей и напомнили, что предупреждали об ответной реакции на удары. По данным иранского Гостелерадио, иранские истребители совершили атаку в 14:20 по местному времени. Кроме авиабазы Аль-Азрак, они ударили по командно-контрольному центру в Западной Азии, полностью уничтожив его.

Ранее военно-морские и воздушно-космические силы Корпуса стражей Исламской революции нанесли массированный удар по 85 американским военным объектам в Бахрейне и Кувейте. В Тегеране заявили, что это первоначальный ответ на атаки США по стране.

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