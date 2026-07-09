Иран обрушил десяток ракет на американскую военную базу

Войска Корпуса стражей Исламской революции, элитного подразделения армии Ирана, ударили баллистическими ракетами по американской военной базе Аль-Азрак в Иордании, сообщило Гостелерадио восточной республики. Военнослужащие атаковали десятью боеголовками.

Если американская террористическая армия повторит свою агрессию, другие американские базы в регионе не будут в безопасности от нашего интенсивного огня, — говорится в сообщении.

Кроме этого, войска КСИР обвинили американцев в убийстве детей и напомнили, что предупреждали об ответной реакции на удары. По данным иранского Гостелерадио, иранские истребители совершили атаку в 14:20 по местному времени. Кроме авиабазы Аль-Азрак, они ударили по командно-контрольному центру в Западной Азии, полностью уничтожив его.

Ранее военно-морские и воздушно-космические силы Корпуса стражей Исламской революции нанесли массированный удар по 85 американским военным объектам в Бахрейне и Кувейте. В Тегеране заявили, что это первоначальный ответ на атаки США по стране.