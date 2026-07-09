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09 июля 2026 в 16:42

Военэксперт ответил, сможет ли НАТО закрыть небо над Украиной

Военэксперт Артамонов: у НАТО нет ресурсов для закрытия неба над Украиной

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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НАТО не располагает ресурсами, чтобы взять на себя защиту воздушного пространства Украины, заявил NEWS.ru военный эксперт доктор социологических наук Александр Артамонов. По его мнению, заявления президента США Дональда Трампа на этот счет связаны с провалами в его мышлении.

Я сильно сомневаюсь, что Трамп всегда проявляет адекватность, поскольку ему присущи очень странные заявления. За последние сутки он успел назвать Японию исламской республикой, которая атаковала его авианосец, сравнил себя с [Владимиром] Лениным и сказал, что он борется с коммунизмом в Штатах, которого уже не существует. Поэтому вряд ли можно как-то серьезно относиться к высказываниям о закрытии неба над Украиной, так как у американцев физически нет для этого никаких возможностей. Да и у НАТО нет никаких ресурсов. Плюс это означает прямую конфронтацию с Россией, — высказался Артамонов.

Он напомнил, что в прошлом в США проводилось дистанционное обследование Трампа. По словам военного эксперта, тогда группа психиатров организовала крупный симпозиум, в ходе которого у американского президента были установлены психические расстройства.

Североатлантический альянс любыми путями пытается избежать конфронтации с Россией, пусть и ведет с нами войну через прокси. Поэтому высказывание, что в случае необходимости Трамп закроет небо [над Украиной], мне сильно напоминает его рассказы о том, как он сотрет иранскую цивилизацию с лица земли в случае необходимости. Поэтому давайте к этому отнесемся снисходительно, как к человеку, у которого бывают провалы ясного мышления, — резюмировал Артамонов.

Ранее Трамп заявил, что США могут закрыть воздушное пространство над Украиной для обеспечения безопасности. По его словам, если стороны украинского конфликта достигнут мира, то он не возобновится.

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