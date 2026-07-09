Пассажирский автобус сгорел по пути из Москвы в Ставрополь Пассажирский автобус Москва — Ставрополь сгорел дотла на трассе под Ростовом

Междугородний рейсовый автобус сгорел дотла на одной из трасс в Ростовской области. Инцидент случился днем, огонь вспыхнул в салоне, сообщили в региональном ГУ МЧС. Автобус следовал по маршруту Москва — Ставрополь.

Находившиеся в салоне люди вовремя почувствовали сильный запах гари и успели экстренно покинуть транспортное средство. Благодаря быстрой реакции людей в результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы, а для эвакуированных пассажиров уже вызван резервный транспорт.

Ранее мужчина погиб от удара зеркалом фуры на трассе Москва — Волгоград. По версии ведомства, пешеход вышел с обочины на проезжую часть, после чего его задело зеркалом проезжавшей фуры. От полученных травм он скончался на месте, его личность пока не установлена.