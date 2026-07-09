Упавшего с моста в Москву-реку мужчину спасли в центре столицы

Упавшего с моста в Москву-реку мужчину спасли в центре столицы

В Центральном административном округе Москвы спасли мужчину, который упал в Москву-реку, пишет 360.ru со ссылкой на экстренные службы. Инцидент произошел на Новоарбатском мосту.

Очевидцы с ближайшего электросудна сбросили пострадавшему круг и попытались вытащить его из воды. На место оперативно прибыли спасатели на катере и извлекли мужчину, который к тому моменту потерял сознание. Горожанина доставили на причал «Киевский» и передали врачам скорой помощи.

Ранее россиянин, которого спасли из акватории Москвы-реки после прыжка с Крымского моста, устроил потасовку с медицинскими работниками. Мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. После спасения он начал вести себя крайне агрессивно, громко кричал и пытался оттолкнуть врачей.