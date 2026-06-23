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23 июня 2026 в 12:02

Упавшему в реку певцу потребовалась помощь психиатрической бригады

Mash: cпасенный из Москвы-реки певец устроил потасовку с медиками

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Артист, которого спасли из акватории Москвы-реки после прыжка с Крымского моста, устроил потасовку с медицинскими работниками, сообщает Telegram-канал Mash. По информации источника, речь может идти об оперном певце Германе Юкавском.

Пожилой артист находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и утверждал, что совершил опасный прыжок исключительно ради того, чтобы переплыть реку. После спасения мужчина начал вести себя крайне агрессивно, громко кричал и пытался оттолкнуть оказывавших помощь врачей, из-за чего на место происшествия пришлось экстренно вызывать специализированную психиатрическую бригаду, пишет канал. В результате инцидента 56-летний певец получил травму плеча, а также множественные ушибы руки и области спины.

Ранее актриса Екатерина Волкова попала в больницу с признаками острого синусита. Врач клинического госпиталя «Лапино» Андрей Рыжов добавил, что после лечения наблюдается регресс симптомов. Сама Волкова после госпитализации пообещала поклонникам выйти на связь, когда будет чувствовать себя лучше, но не уточнила причин.

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