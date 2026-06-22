Названа причина экстренной госпитализации актрисы Волковой

Актриса Екатерина Волкова попала в больницу с признаками острого синусита, сообщил РИА Новости врач клинического госпиталя «Лапино» Андрей Рыжов. По его словам, после лечения наблюдает регресс симптомов.

Пациентка госпитализирована с клинико-рентгенологическими признаками острого синусита, выраженным болевым синдромом. На фоне противовоспалительного лечения отмечен значительный регресс симптомов с восстановлением трудоспособности, — отметил врач.

Ранее Волкова сообщила, что ее экстренно госпитализировали. Она пообещала поклонникам выйти на связь, когда будет чувствовать себя лучше, но не уточнила причин.

Также телеведущая и певица Ольга Бузова опубликовала в соцсетях снимок из машины скорой помощи. Она показала поклонникам окровавленную коленку. Известно, что Бузова получила травму при падении в душе.

До этого народный артист России Сергей Гармаш опроверг сообщения об ухудшении самочувствия. Он назвал публикации уткой и полной чепухой. Представитель Гармаша Олег Будрин подтвердил, что у артиста диагностирован гастрит. По его словам, актер чувствует себя нормально.