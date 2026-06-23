Госпитализация, скандал в семье, личная жизнь: где сейчас Екатерина Волкова

Госпитализация, скандал в семье, личная жизнь: где сейчас Екатерина Волкова

Недавно актриса Екатерина Волкова попала в больницу. Что известно о состоянии артистки, как сложилась ее личная жизнь?

Чем сейчас занимается Волкова

21 июня Волкова сообщила в соцсетях, что ее экстренно госпитализировали. Актриса пообещала поклонникам выйти на связь, как только почувствует себя лучше. Она не объяснила, почему ей понадобилась медицинская помощь.

«Как только станет лучше, обязательно вернусь к вам. Берегите себя», — написала она.

Позднее врач клинического госпиталя «Лапино» Андрей Рыжов заявил, что Екатерина попала в больницу с признаками острого синусита. По его словам, после лечения наблюдается регресс симптомов.

«Пациентка госпитализирована с клинико-рентгенологическими признаками острого синусита, выраженным болевым синдромом. На фоне противовоспалительного лечения отмечен значительный регресс симптомов с восстановлением трудоспособности», — отметил врач.

Екатерина Волкова обрела известность после съемок в сериалах «КГБ в смокинге» и «Next 2», а также в фильме «Саранча». Сейчас в ее фильмографии более 100 проектов. Артистка продолжает творческую деятельность, в настоящий момент она задействована в съемках сериала «Скорая помощь-9» и фильма «Обрывки».

Что известно о скандалах в семье Волковой

Осенью прошлого года Волкова рассказала о больших проблемах в семье. Она призналась, что находится в ужасном состоянии.

Актриса поделилась, что зять запретил ей общаться с дочерью Валерией и внуками. В 2022 году у Валерии родился сын Тимофей, а в июне 2025-го — дочь Василиса.

Екатерина и ее зять не смогли наладить отношения. Их конфликт перерос в серьезную ссору.

«Сложная ситуация с детьми, с внуками… Пока не дают с ними нянчиться. Ставят свои условия. Например, нельзя выкладывать фотографии вместе с внуком в соцсети», — поделилась актриса на премьере.

Екатерина давно не встречалась с родными.

«Я в ужасном состоянии от того, что не вижу ни дочери, ни моего любимого внука, который тоже хочет ко мне. Это дикая несправедливость», — говорит знаменитость.

Волкова отмечает, что дочь, вероятно, попала под влияние мужа. «Это ужасно… Сердце разрывается», — добавила артистка.

Кроме того, в марте 2026-го Екатерина призналась, что заблокировала свою мать на фоне сложных отношений. По ее словам, она пошла на такой шаг, потому что «это был способ выжить».

«Да, конечно, несомненно, это моя мама. У меня сложные отношения сейчас с ней, я ее заблокировала. Потому что это был способ выжить, потому что мне очень сложно. И график, и я сказала, что у меня проблемы со здоровьем, и я хотела подстраховать свою семью, чтобы у меня был какой-то независимый заработок», — призналась Волкова.

Актриса объяснила, что хотела сконцентрироваться на своих близких, подстраховать их, так как чувствовала ответственность. Она отметила, что ей больно от отсутствия поддержки со стороны матери, но в какой-то момент равновесие пошатнулось, и контакт пришлось прервать.

Как сложилась личная жизнь Волковой

Первый муж Екатерины Волковой, Алексей, попал в тюрьму за угон. Он не одобрял ее актерскую карьеру и однажды избил ее так сильно, что она потеряла сознание. После этого Екатерина оказалась в больнице с сотрясением мозга. В браке у них родилась дочь Валерия, которую Екатерина забрала в Москву после развода.

Актриса четыре года была в отношениях с театральным режиссером Эдуардом Бояковым, под его влиянием увлеклась эзотерикой и индийской философией. Позже она узнала о романах Эдуарда на стороне. К тому же он не хотел ребенка от Волковой и настоял на аборте.

Второй муж актрисы — кинопродюсер Сергей Члиянц, с которым она познакомилась на кинофестивале в Ханты-Мансийске. Они поженились через год, но брак распался после выкидыша на четвертом месяце. Актриса называла его авантюрой и отказалась возобновлять отношения, несмотря на предложение Сергея.

Третьим мужем актрисы стал известный писатель Эдуард Лимонов. Их знакомство произошло после съемок фильма «Next 2». Под влиянием харизматичного публициста, который был старше Екатерины на 30 лет, она радикально изменила свой образ и сделала короткую стрижку. В браке с Лимоновым у них родились двое детей: сын Богдан и дочь Александра. Развод случился, когда Екатерина была беременна второй дочерью.

Тем не менее она сохранила теплые отношения с Лимоновым и была рядом с ним до самого конца его жизни.

В 2020 году Волкова рассказала в интервью, как ее заразили смертельным вирусом после искусственных родов, которые пришлось провести во время съемок в Чехии. Артистке стало плохо во время завтрака.

Актриса находилась «в полном покое», лежала под капельницей, ее состояние сопровождалось сильными болями.

«Речи о съемках вообще не могло быть. Все эти прогнозы, проценты были не в пользу ребенка. Началось воспаление матки. Это было уже опасно. И врачи приняли решение сделать искусственные роды», — сказала Волкова.

После искусственных родов у нее случилась сильная кровопотеря, медикам не удавалось остановить кровь.

«Я была на грани жизни и смерти, и мне сделали переливание крови. И заразили меня вирусом гепатита C», — призналась артистка.

По словам актрисы, после этого супруг стал от нее «шарахаться», так как считал ее смертельно больной. Она почувствовала, что тот отдаляется, когда муж начал спрашивать, пользовалась ли она его столовыми приборами и средствами личной гигиены.

Из-за такого отношения со стороны мужчины актриса «замкнулась в себе и переживала». В какой-то момент ситуация стала «невыносимой», и она решила уйти.

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