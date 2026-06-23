Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 июня 2026 в 12:12

Стало известно, почему Екатерина Волкова выписалась из больницы

Актриса Волкова заявила, что выписалась из больницы ради гастролей

Екатерина Волкова Екатерина Волкова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Актриса Екатерина Волкова в соцсетях заявила, что прервала лечение и готовится к гастролям по России. Артистка поблагодарила медицинский персонал за помощь и скорое выздоровление.

Спасибо всем большое за переживания и поддержку! Запланированные гастроли в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Тюмени состоятся, — отметила она.

Ранее Волкова сообщила, что ее экстренно госпитализировали. Она пообещала поклонникам выйти на связь, когда будет чувствовать себя лучше, но не уточнила причин.

Врач клинического госпиталя «Лапино» Андрей Рыжов сообщил, что актриса Екатерина Волкова попала в больницу с признаками острого синусита. По его словам, после лечения наблюдается регресс симптомов.

Также стало известно, что актриса сериалов «Глухарь» и «Час Волкова» Лариса Хорошилова скончалась на 83-м году жизни. Хорошилова родилась 24 декабря 1943 года в Челябинске. В 1968 году она завершила обучение в театральной студии при Челябинском драматическом театре имени Наума Орлова. Помимо театральной карьеры, актриса известна своими ролями в детективных сериалах, среди которых — «Карпов», «Пятницкий».

Культура
актрисы
госпитализации
Екатерина Волкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Приставы сняли с Митрошиной электронный браслет
Норвежского хоккеиста исключат из сборной после перехода в российский клуб
Врач рассказала, как определить хантавирус у детей
Спасение артиста Большого театра из Москвы-реки попало на видео
«Им плевать на святое»: Прилепин об атаках ВСУ и системной жестокости Киева
Россиянам рассказали о новых трендах в страховании
Сотрудник городской службы благоустройства погиб при атаке ВСУ
Ситуация в аэропортах России сегодня, 23 июня: отмены, задержки на вылет
Названо природное явление, которое будет все чаще происходить в России
Стали известны последствия ударов ВСУ по Запорожской области
Российская ПВО стерла в пыль более 460 дронов ВСУ и 13 авиабомб
Российские ракеты обрушились на украинскую топливную энергетику
Покоривший Эверест на руках параспортсмен обратился к ветеранам СВО
Лавров назвал иностранного президента «фюрером»
Подросток с молотком и ножом напал на пенсионерку
Российские военные дожимают остатки ВСУ на юго-западе Константиновки
В Минобороны рассказали о происходящем в Красном Лимане
Стало известно, почему Екатерина Волкова выписалась из больницы
Жители Кузбасса заметили диких медведей рядом с населенными пунктами
Кравцов рассказал, сколько выпускников сдали ЕГЭ по истории на 100 балов
Дальше
Самое популярное
Котлеты больше не жарю. Тушу «ежики» в сливочной подливе — ужин для всей семьи: и основное, и гарнир в одном
Общество

Котлеты больше не жарю. Тушу «ежики» в сливочной подливе — ужин для всей семьи: и основное, и гарнир в одном

Крупные и сладкие: секрет правильной подкормки моркови и свеклы в июне
Семья и жизнь

Крупные и сладкие: секрет правильной подкормки моркови и свеклы в июне

Зверский удар ВСУ по Керчи 21 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом
Регионы

Зверский удар ВСУ по Керчи 21 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.