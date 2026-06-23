Стало известно, почему Екатерина Волкова выписалась из больницы Актриса Волкова заявила, что выписалась из больницы ради гастролей

Актриса Екатерина Волкова в соцсетях заявила, что прервала лечение и готовится к гастролям по России. Артистка поблагодарила медицинский персонал за помощь и скорое выздоровление.

Спасибо всем большое за переживания и поддержку! Запланированные гастроли в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Тюмени состоятся, — отметила она.

Ранее Волкова сообщила, что ее экстренно госпитализировали. Она пообещала поклонникам выйти на связь, когда будет чувствовать себя лучше, но не уточнила причин.

Врач клинического госпиталя «Лапино» Андрей Рыжов сообщил, что актриса Екатерина Волкова попала в больницу с признаками острого синусита. По его словам, после лечения наблюдается регресс симптомов.

Также стало известно, что актриса сериалов «Глухарь» и «Час Волкова» Лариса Хорошилова скончалась на 83-м году жизни. Хорошилова родилась 24 декабря 1943 года в Челябинске. В 1968 году она завершила обучение в театральной студии при Челябинском драматическом театре имени Наума Орлова. Помимо театральной карьеры, актриса известна своими ролями в детективных сериалах, среди которых — «Карпов», «Пятницкий».