Актрису Екатерину Волкову экстренно госпитализировали

Актриса Екатерина Волкова сообщила в соцсетях, что ее экстренно госпитализировали. Она пообещала поклонникам выйти на связь, когда будет чувствовать себя лучше. При этом Волкова не уточнила, почему ей понадобилась помощь медиков.

Как только станет лучше, обязательно вернусь к вам. Берегите себя, — написала она.

Ранее телеведущая и певица Ольга Бузова опубликовала в соцсетях снимок из машины скорой помощи. Она показала поклонникам окровавленную коленку. Известно, что Бузова получила травму при падении в душе.

До этого народный артист России Сергей Гармаш опроверг сообщения об ухудшении самочувствия. Он назвал публикации уткой и полной чепухой. Представитель Гармаша Олег Будрин подтвердил, что у артиста диагностирован гастрит. По его словам, актер чувствует себя нормально. Будрин добавил, что заболевание появилось из-за ненормированного рабочего дня и постоянных разъездов.

Также вдова британского рок-музыканта Оззи Осборна Шэрон Осборн рассказала, что пропустила церемонию открытия памятника мужу на фестивале Hellfest во Франции. Она призналась, что попала в больницу.