Биография, онкология, личная жизнь: где сейчас Светлана Крючкова

Народной артистке РСФСР Светлане Крючковой 22 июня исполняется 76 лет. Что известно о ее личной жизни, чем актриса занимается сейчас?

Чем известна Крючкова

Светлана Крючкова родилась 22 июня 1950 года в Кишиневе. Ее отец работал следователем НКВД и служил в Смерше во время Великой Отечественной войны. Мать трудилась в центральном статистическом управлении Молдавской ССР. У Светланы есть старшие брат и сестра. Родители воспитывали детей строго. После школы Светлана планировала поступать на филологический факультет, но спонтанно решила учиться в театральном училище.

Увидев огромную очередь абитуриентов в Щепкинское театральное училище в Москве, Крючкова решила попытать удачу, ведь экзамены там начинались раньше, чем в других учебных заведениях. На конкурсе в «Щепке» Светлана дошла до четвертого тура, опередив более 200 человек, но на заключительном этапе ее не приняли. В тот момент, по ее словам, ее самолюбие было задето, и она решила попробовать снова через год.

Вернувшись в Кишинев, Крючкова устроилась оператором вычислительного центра. В 1968 году переехала в Москву, где работала слесарем-сборщиком. Пыталась поступить в театральный вуз, дошла до четвертого тура в Щукинском училище, но безуспешно.

Светлана вернулась в Молдавию и год проработала старшим препаратором в Кишиневском сельскохозяйственном институте. В 1969 году Крючкова добилась желаемого и поступила в Школу-студию МХАТ. Училась на курсе заслуженного артиста РСФСР Василия Маркова.

Окончив вуз в 1973 году, Светлана поступила в труппу МХАТа, где служила два года. В 1976 году она была приглашена в Большой драматический театр имени Горького (ныне БДТ имени Товстоногова), где работает до сих пор. Роль Любы в спектакле «Фантазии Фарятьева» Сергея Юрского сделала ее ведущей актрисой театра и принесла премию Всероссийского театрального общества в 1977 году. В 2025 году Крючкова играла Фру Элен Алвинг в спектакле «Привидения» по пьесе Ибсена.

Ее кинодебют состоялся в 1971 году в фильме «Офицер запаса». Еще будучи студенткой, она исполнила роль Нелли Ледневой в телефильме «Большая перемена», вышедшем в 1973 году.

После выхода культового фильма Крючкову стали часто приглашать на съемки. В 1970-е годы она снялась в комедии Леонида Гайдая «Не может быть!», драме Виталия Мельникова «Старший сын», мелодраме Михаила Козакова «Безымянная звезда» и исполнила главную роль в комедии «Женитьба» по пьесе Гоголя. Актриса также появилась в таких фильмах и сериалах, как «Утомленные солнцем», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Чучело», «Царская охота», «Старые клячи», «Похороните меня за плинтусом», «Ликвидация» и многих других. Всего Светлана Крючкова сыграла более чем в 90 проектах.

Что известно о здоровье Крючковой

Знаменитость уже много лет страдает от проблем со здоровьем. В 2015 году Светлана узнала, что у нее опухоль в легких. Ее кот часто ложился ей на грудь, и это насторожило актрису. После обследований врачи подтвердили диагноз — рак.

Актриса пережила множество операций и клиническую смерть, но проявила удивительную силу духа. Врачи спасли ее благодаря своему мастерству. После химиотерапии она достигла длительной ремиссии. Однако для съемок ей нужны были особые условия. Создатели сериала «Ликвидация» создали такие условия, чтобы Светлана могла принять участие в проекте.

«Я говорю — вот так и так, мне нужен трейлер на площадке, чтобы стоял отдельно и был только мой. Нужна квартира, и каждый вечер после съемки чтобы я обязательно могла плавать. И они мне все это обеспечили», — вспоминала Светлана.

Как сложилась личная жизнь Крючковой

Крючкова была замужем за поэтом и актером Михаилом Стародубом. Вскоре после этого у нее завязались серьезные отношения с советским кинооператором Юрием Векслером. В этом союзе у них появился сын Дмитрий.

Третьим супругом актрисы стал художник и декоратор Александр Молодцов. В возрасте 40 лет актриса родила ему сына, которого назвали Александром. В интервью программе «Судьба человека» Крючкова в 2020 году сообщила, что она рассталась с третьим супругом, потому что их отношения «изжили себя».

У актрисы трое внуков: Антон и Полина живут за границей с родителями, а сын Дмитрий работает звукооператором во Франции. Звезда поддерживает связь с семьей через видеозвонки.

В 2022 году у младшего сына Крючковой Александра родилась дочь. Ее назвали Надеждой.

Чем сейчас занимается Крючкова.

27 ноября прошлого года в «Мастерской „12“ Никиты Михалкова» объявили лауреатов первой Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка». В их числе была и Крючкова.

Звезда снялась в эмоциональной драме «Двое в одной жизни, не считая собаки». Ее партнером на площадке стал Александр Адабашьян. Это сотрудничество стало важным этапом в их карьерах.

Александр Артемович и Светлана Николаевна получили награды как лучшие актер и актриса.

Сейчас Крючкова категорически отказывается участвовать в современных кинопроектах.

«Сериалы предлагают, да, деньги хорошие, но я не хочу. Деньги на свой памятник? Кому это надо? Кто тебя помнит, тот и помнит. А кто не помнит, хоть какой памятник поставь», — говорила она.

При этом актриса продолжает появляться на сцене родного БДТ.

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