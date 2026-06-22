Исчезновение со сцены, алкоголь, слова об СВО: где сейчас Ирина Отиева

Заслуженная артистка России Ирина Отиева, известная как автор песен и исполнительница русского джаза, давно не выступает на сцене. Что известно о ее нынешней жизни, почему коллеги беспокоятся за нее?

Чем прославилась Отиева

Ирина Отиева (Отиян) родилась 22 ноября 1958 года в Тбилиси. Уже в 17 лет она завоевала звание лауреата на джазовом фестивале в Москве. Это достижение открыло ей двери в жизнь: в 1976 году ее без экзаменов приняли в Государственное музыкальное училище имени Гнесиных.

К середине девяностых Отиева выпустила сразу несколько альбомов. Кроме того, ее голос часто звучал в кино — она исполнила песню «Последняя поэма» для фильма «Вам и не снилось» и «Ведьма-речка» для комедии «Чародеи».

В 2006 году артистка начала преподавать вокал в музыкальной академии им. Гнесиных на открывшемся там новом эстрадно-джазовом дневном отделении. В 2008 году певица приняла участие в шоу «Суперстар 2008: команда мечты», затем стала реже появляться на экранах. По данным СМИ, к завершению карьеры Отиевой была причастна народная артистка СССР Алла Пугачева, которую неоднократно обвиняли в «сломанных судьбах».

Как сложилась личная жизнь Отиевой

Ирина Отиева никогда не была замужем. В начале карьеры у нее завязался роман с продюсером Алексеем Данченко. В 1996 году они расстались, но сохранили деловые связи. В том же году певица стала матерью девочки, которую назвала Златой. Имя отца ребенка она держит в тайне.

В зрелые годы Ирина Отиева встречалась с молодым певцом Мартом Бабаяном, который был моложе ее на 28 лет. Март пришел к ней на курсы, и между ними завязались отношения. Но спустя время пара рассталась.

Правда ли, что Отиева страдала алкогольной зависимостью

В 2020 году в программе «Прямой эфир» Андрей Малахов обсудил алкогольную зависимость певицы. После выхода передачи артистка выразила недовольство в соцсетях. Она утверждала, что в день интервью у нее была высокая температура, и сотрудники программы воспользовались ее состоянием, снимая многое на скрытую камеру.

При этом стилист Джордж Ровалс заявил «Экспресс газете», что исполнительница действительно выпивает, в том числе из-за не сложившихся отношений с Бабаяном и от обиды на коллег.

«У нее и впрямь серьезные проблемы с алкоголем. Я много лет с ней дружу. Для выпивки у нее находилось множество поводов. Чаще всего это были обиды на коллег. Помню, Ира хотела, чтобы ее дочь Злата приняла участие в „Голосе“. Я созвонился с Валерой Меладзе. Он обещал помочь. Но сколько Злата ему ни звонила, Валера не отвечал», — поделился Ровалс.

Говорила ли Отиева об СВО

Ирина Отиева в период популярности неоднократно бывала на Украине с гастролями. В ноябре 2022 года артистка призналась, что ждет окончания спецоперации.

«У меня нет никаких мечтаний. Я живу сегодняшним днем и жду окончания СВО на Украине. Все будет у нас хорошо, главное, чтобы скорее там все закончилось. Это единственное, чего мне хочется», — говорила она.

Исполнительница пояснила, что она уверена в победе России, однако считает, что спецоперация закончится нескоро.

Чем Отиева занимается сейчас

Недавно Катя Лель обратилась к коллегам с призывом поддержать Ирину Отиеву и помочь ей вернуться на сцену. Причиной для обращения стало видео в интернете, где артистку запечатлели покупающей алкоголь в московском супермаркете.

«Я уверена, что вы знаете Ирину Отиеву. Было бы потрясающе, если бы все мы, объединившись, помогли, поддержали эту потрясающую артистку, помогли ей вновь обрести себя и почувствовать себя нужной. Когда человек невостребован, он просто умирает», — заявила Лель.

Отиева не захотела общаться с журналистами. Съемочная группа НТВ встретила ее в магазине и попыталась заговорить, но артистка сказала, что корреспонденты ошиблись. По словам представителей канала, Отиеву узнали по родинке на шее и характерному голосу. В корзине певицы были алкогольные напитки и грейпфрут.

Коллеги Отиевой по сцене готовы протянуть ей руку помощи. Лариса Долина пообещала самостоятельно попытаться найти артистку, а Наталья Гулькина отметила, что певица прежде всего сама должна захотеть разобраться со своими проблемами. Заслуженная артистка, которую в свое время называли королевой советского джаза, не выходит на сцену уже более 20 лет.

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