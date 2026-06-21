Потеря ребенка, молодой возлюбленный, Табаков: куда пропала Ирина Пегова

Актриса Ирина Пегова продолжает творческую деятельность. Как сложилась личная жизнь и карьера актрисы?

Чем прославилась Пегова

Ирина Пегова родилась 18 июня 1978 года в Выксе, Нижегородская область. После школы она поступила на актерское отделение Горьковского театрального училища, которое сейчас носит имя Евгения Евстигнеева. Через два года, по приглашению режиссера Петра Фоменко, она перевелась в ГИТИС.

В 2001 году актриса присоединилась к труппе Московского театра «Мастерская Петра Фоменко». Она отклонила предложение актера Олега Табакова присоединиться к его театру «Табакерка».

«Каждый год звонил летом незадолго до начала очередного театрального сезона и спрашивал: „Ну что, дура, одумалась?“» — рассказывала она.

Пегова впервые появилась на экране в 2002 году в фильме «Спартак и Калашников». Настоящий успех пришел к ней после выхода драмы «Прогулка», где она исполнила главную роль Ольги. За эту работу актриса получила премию «Золотой орел» и была награждена призом фестиваля «Окно в Европу» как лучшая актриса.

Актриса также известна зрителям по фильмам «Подруга особого назначения», «Зоя», «Пять невест», «Маша в законе», «Одинокие сердца», «Танкисты своих не бросают», «Экипаж», «Акушерка», «Елки», «Беспринципные» и другим.

В 2024 году президент России Владимир Путин присвоил Пеговой почетное звание народной артистки РФ. Как отметила актриса, этот статус почти ни на что не влияет.

«В нашей стране это не влияет ни на количество ролей, ни на гонорары, а только на место на кладбище», — сказала она.

Что известно о личной жизни Пеговой

Сейчас актриса состоит в отношениях с артистом Сергеем Мариным, который младше ее на девять лет. В новогодние праздники Пегова опубликовала фотографии с отдыха, где она и Марин запечатлены в спортивных нарядах. Отношения, которые они изначально скрывали, теперь развиваются открыто: пара вместе появляется на светских мероприятиях.

Роман между актерами начался на съемках сериала «Царская прививка». Ирина исполнила главную роль — Екатерины II, а Сергей сыграл ее фаворита Григория Орлова. В сентябре 2025 года они вместе посетили премьеру фильма «Август».

В 2005 году актриса Ирина Пегова вышла замуж за актера Дмитрия Орлова, прославившегося ролью в фильме «Брат-2» режиссера Алексея Балабанова. У них родилась дочь Татьяна. До этого Пегова пережила выкидыш.

«Моя первая беременность окончилась трагично», — говорила она.

В одном из интервью Орлов признался, что не оказал поддержку своей супруге в тот момент. В 2011 году супруги расторгли брак. С тех пор они поддерживают связь только ради дочери.

«Было долго, сложно, со слезами, с нервами, с угрозами для жизни. В моем случае это было так… Но это был единственный выход из этой ситуации. Для меня развод был обретением себя, потому что в браке я не была собой ни секунды. Потому что жила жизнью другого человека, жизнью, которую мне пытались навязать. Была человеком, которого из меня делали», — рассказала Пегова о причине развода.

Чем сейчас занимается Пегова

Ирина Пегова сейчас успешно совмещает театральную деятельность с киносъемками. Актриса служит в МХТ имени А. П. Чехова. В афише театра регулярно появляются спектакли с ее участием — например, «Авлабар, или Новая Ханума», «Дон Кихот», «ХХ век. Бал», «Он, она и Чехов».

Также у актрисы плотный съемочный график. В 2026 году вышли или находятся в производстве несколько проектов: «Хейтер», «Человек, который смеется», «Я свободен», «Последний», «Повар под прикрытием», «Лето будет общим», «Идеально несовместимы», «Девочки учатся бриться» и «99-й».

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