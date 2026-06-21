Новый скандал в королевской семье: принц Уильям объявил бойкот Карлу III

В королевской семье Британии вспыхнул новый скандал. Инсайдеры сообщают, что принц Уэльский Уильям объявил бойкот своему отцу и королю Карлу III. Что об этом известно?

Что известно о новом скандале в королевской семье

Инсайдеры сообщают, что принц Уильям крайне недоволен приездом своего брата герцога Сассекского Гарри и его супруги Меган Маркл в Британию. Более того, он возмущен тем, что по инициативе короля Карла III сбежавшие супруги получили приглашение поселиться в королевском поместье на время. После этого инцидента Уильям фактически объявил отцу бойкот: он отказался присутствовать на важной семейной встрече с королем.

Также Уильям обвинил отца в бесхарактерности за то, что тот уступил Меган и Гарри, спровоцировавшим один из самых громких скандалов в истории королевской семьи.

Тем временем Карл III взял на себя все расходы на пребывание Меган и Гарри в Англии. Этот визит даст ему шанс впервые за долгое время встретиться с внуками — Арчи и Лилибет.

Поездка запланирована на 6–10 июля. Это первый визит детей Гарри и Меган в Великобританию с 2022 года. Цель — начать обратный отсчет до «Игр непобежденных» в Бирмингеме, которые состоятся в 2027 году. Гарри — основатель этих соревнований, и в рамках поездки он также планирует посетить благотворительные организации WellChild и Scotty's Little Soldiers.

Какие последние новости выходили о принце Гарри и Меган Маркл

В апреле пользователи Сети заподозрили герцогиню Сассекскую в беременности после выхода в свет. Актриса вместе с принцем Гарри тогда находилась в Австралии с четырехдневным визитом.

На третий день поездки супруги прогулялись по парку в Мельбурне и посетили центр поддержки психического здоровья при местном технологическом университете. Маркл появилась в учебном заведении в свободном мини-платье Friends of Frank, туфлях Manolo Blahnik и винтажных серьгах Chanel. Именно свободный фасон платья заставил поклонников заговорить об интересном положении жены принца Гарри.

23 апреля стало известно, что принц Гарри прибыл в Киев с необъявленным визитом. Как писали украинские СМИ, он стал вторым членом британской королевской семьи, посетившим Украину после того, как герцогиня Эдинбургская Софи посетила Киев в 2024 году.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин посчитал, что визитом на Украину принц Гарри захотел напомнить о себе после скандального ухода из семьи. Сенатор также отметил, что «отсвет британской короны» очень важен для президента Украины Владимира Зеленского.

«Он же актер. Поэтому тональность музыки и всяких интриг он чувствует особо. Посмотрим, что из этого выйдет. Не хотелось бы, чтобы принц Гарри пытался повторить „подвиги“ [бывшего премьер-министра Великобритании] Бориса Джонсона», — сказал Карасин.

Также весной сообщалось, что герцоги столкнулись с серьезными финансовыми трудностями из-за непомерных трат. По данным таблоидов, супруги рискуют разориться уже через пять лет.

Уточняется, что после срыва крупных контрактов звездная пара лишилась значительной части доходов, однако уровень расходов они сокращать не стали. Так, Меган и Гарри по-прежнему принадлежит особняк стоимостью около $14 млн (1 млрд рублей), который бьет по бюджету. Кроме того, содержание охраны обходится им примерно в $3 млн (234 млн рублей).

Существенной статьей расходов также стали и затяжные судебные разбирательства. По данным источников, на них ушла значительная часть наследства принцессы Дианы.

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