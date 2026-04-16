Меган Маркл заподозрили в беременности

Пользователи Сети заподозрили герцогиню Сассекскую Меган Маркл в беременности после выхода в свет, пишет Page Six. Актриса вместе с принцем Гарри сейчас находится в Австралии с четырехдневным визитом.

На третий день поездки супруги прогулялись по парку в Мельбурне и посетили центр поддержки психического здоровья при местном технологическом университете. Маркл появилась в учебном заведении в свободном мини-платье Friends of Frank, туфлях Manolo Blahnik и винтажных серьгах Chanel. Именно свободный фасон платья заставил поклонников заговорить об интересном положении жены принца Гарри.

Ранее Маркл появилась в приюте для бездомных женщин в Мельбурне в украшениях общей стоимостью около $35 тыс. (2,6 млн рублей). Также на ней были черное платье-миди Karen Gee Priscilla за $892 (68 тыс. рублей) и туфли на каблуках в тон.

До этого появилась информация, что соседи звездной четы начали избегать Маркл и принца Гарри. По данным источников, местные жители не хотят поддерживать контакты с теми, кто, по их мнению, отличается патологической жадностью.