Двое подростков избили 42-летнего мужчину и стали фигурантами дела

В городе Новомосковске Тульской области следственные органы возбудили уголовное дело в отношении двух несовершеннолетних, подозреваемых в нападении на 42-летнего местного жителя, сообщила пресс-служба регионального СУ СК РФ. Инцидент произошел на одной из городских улиц, после чего пострадавший был доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи.

В Новомосковске возбуждено уголовное дело в отношении двух подростков, напавших на местного жителя, — сказано в сообщении.

По данным следствия, фигурантами дела стали юноши 16 и 17 лет, чьи действия квалифицированы по статье о хулиганстве. Подростки, по версии обвинения, нанесли мужчине телесные повреждения в ходе конфликта, возникшего на почве личных неприязненных отношений. В настоящее время устанавливается степень тяжести вреда, причиненного здоровью потерпевшего.

Ранее региональный главк МЧС России сообщил, что в городском парке отдыха и спорта «Радужный» в Уссурийске спасатели обнаружили тела двух девушек, утонувших в местном водоеме. По данным ведомства, речь идет о девушках 2005, 2006 и 2008 годов рождения, одной из которых удалось спастись благодаря сотрудникам базы отдыха.