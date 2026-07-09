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09 июля 2026 в 15:57

Двое подростков избили 42-летнего мужчину и стали фигурантами дела

В Новомосковске возбуждено дело против избивших 42-летнего мужчину подростков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В городе Новомосковске Тульской области следственные органы возбудили уголовное дело в отношении двух несовершеннолетних, подозреваемых в нападении на 42-летнего местного жителя, сообщила пресс-служба регионального СУ СК РФ. Инцидент произошел на одной из городских улиц, после чего пострадавший был доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи.

В Новомосковске возбуждено уголовное дело в отношении двух подростков, напавших на местного жителя, — сказано в сообщении.

По данным следствия, фигурантами дела стали юноши 16 и 17 лет, чьи действия квалифицированы по статье о хулиганстве. Подростки, по версии обвинения, нанесли мужчине телесные повреждения в ходе конфликта, возникшего на почве личных неприязненных отношений. В настоящее время устанавливается степень тяжести вреда, причиненного здоровью потерпевшего.

Ранее региональный главк МЧС России сообщил, что в городском парке отдыха и спорта «Радужный» в Уссурийске спасатели обнаружили тела двух девушек, утонувших в местном водоеме. По данным ведомства, речь идет о девушках 2005, 2006 и 2008 годов рождения, одной из которых удалось спастись благодаря сотрудникам базы отдыха.

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