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09 июля 2026 в 15:14

Истребитель ВВС Греции вспыхнул после экстренной посадки

Истребитель ВВС Греции загорелся после аварийной посадки в аэропорту Араксос

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Истребитель Военно-воздушных сил Греции вспыхнул после аварийной посадки в аэропорту Араксос, сообщает телеканал ERT. По предварительным данным, экипажу пришлось экстренно сажать самолет из-за пожара, возникшего на борту вскоре после взлета.

На опубликованных кадрах видно, что после приземления воздушное судно охватило пламя. На место прибыли экстренные службы, которым удалось оперативно ликвидировать возгорание.

Ранее в Полтавской области разбился вертолет Ми-8 Вооруженных сил Украины во время выполнения боевого задания. Как уточнили в городском совете Брода Львовской области, погибли все четверо членов экипажа.

До этого стало известно, что в результате столкновения самолета с высотным зданием в Пекине пострадали 13 человек. Пилот судна погиб, он находился на борту один.

Также небольшой самолет, на борту которого находились парашютисты, потерпел крушение на северо-востоке Франции. Воздушное судно рухнуло поблизости от супермаркета на острове Томбелен. По предварительным данным, в результате авиакатастрофы возможны многочисленные жертвы. На место происшествия прибыли экстренные службы, обстоятельства крушения выясняются.

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