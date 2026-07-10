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10 июля 2026 в 07:05

Психиатр объяснил неочевидную причину лжи подростков

Психиатр Рудковский: подростки лгут из-за страха реакции родителей на правду

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Подростки начинают лгать родителям не из-за протеста или трудного возраста, а из-за страха реакции взрослых на правду и желания сохранить самостоятельность, заявил NEWS.ru психиатр-нарколог Антон Рудковский. По его словам, скрывая информацию, ребенок часто пытается не обмануть, а защитить свои личные границы.

Подростковая ложь не всегда связана с плохим характером, протестом или так называемым трудным возрастом. Иногда ребенок начинает скрывать правду не из-за того, что хочет обмануть родителей, а потому что боится реакции, не умеет говорить о сложных переживаниях или пытается сохранить ощущение самостоятельности. Подростковый возраст связан с естественным стремлением к автономии. Ребенок постепенно отделяется от родителей, пробует принимать решения сам, формирует границы и часто болезненно реагирует на контроль. Родителям важно понимать: если подросток начал врать, это не всегда означает, что он делает что-то опасное, — пояснил Рудковский.

Он подчеркнул, что значительную роль в этом вопросе играет чувство стыда. По его словам, детям гораздо проще скрыть неудачу, чем признаться в ссоре с приятелями, двойке или насмешках сверстников. Эксперт добавил, что в подобных случаях ложь служит не инструментом управления родителями, а своеобразным щитом от внутреннего дискомфорта и переживаний.

Отдельная причина лжи подростков родителям — стыд. Детям бывает трудно признаться, что они поссорились с друзьями, получили плохую оценку, стали объектом насмешек или сделали то, за что им самим неприятно. В таких ситуациях ложь может быть не столько манипуляцией, сколько попыткой защититься от чувства вины и уязвимости. Насторожиться стоит, если обман становится системным и сопровождается резкими изменениями поведения. Подросток может скрывать круг общения, уходить из дома без объяснений. Такие изменения не доказывают наличие зависимости или психического расстройства, но требуют внимательного разговора, — заключил Рудковский.

Ранее клинический психолог Ирина Грекова заявила, что во время конфликтов с партнером не нужно вспоминать прошлые обиды или втягивать в это посторонних людей. По ее мнению, важно постараться выстроить открытый и равный диалог, а не отстаивать свою правоту.

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