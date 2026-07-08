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08 июля 2026 в 10:37

Психолог объяснила, как правильно решать конфликты в отношениях

Психолог Грекова: при конфликтах с партнером не нужно вспоминать прошлые обиды

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Во время конфликтов с партнером не нужно вспоминать прошлые обиды или втягивать в это посторонних людей, посоветовала в беседе с РИАМО клинический психолог Ирина Грекова. По ее мнению, важно постараться выстроить открытый и равный диалог, а не отстаивать свою правоту.

Существует золотое правило: говорить от «Я», а не от «Ты». «Я чувствую себя одиноким, когда ты за столом сидишь в телефоне» — это приглашение к диалогу и пояснение своих чувств. В то время как «Ты вечно сидишь в телефоне» — это уже провокация на конфликт, — отметила Грекова.

Она добавила, что не обязательно всегда искать компромисс, ведь он может подойти каждому лишь на 50% — и в паре останется неудовлетворенность. Вместо этого лучше всеми силами попытаться найти новое решение, которое устроит всех на 75% и даже 100%, заключила эксперт.

Ранее психолог Инна Мирная заявила, что при отсутствии эмпатии партнер не включается эмоционально в проблему. По ее словам, такие люди часто склонны к рационализации.

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