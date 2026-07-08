Арестованы четверо граждан Украины, расстрелявших бойцов ВС РФ на ЗАЭС

Арестованы четверо граждан Украины, расстрелявших трех российских военнослужащих на Запорожской АЭС в 2022 году, сообщили в СК РФ. Расследование продолжается.

В мае этого года задержаны, а впоследствии арестованы граждане Украины Артем Давыдов, Максим Поцелуев, Анатолий Руденко и Дмитрий Носенко. В 2022 году на территории Запорожской атомной электростанции они расстреляли трех российских военнослужащих, — говорится в сообщении.

Ранее местный житель рассказал, что украинские военные в 2022 году расстреляли мирных жителей в Харьковской области, пытавшихся с украинскими флагами перейти линию фронта в их сторону. По словам очевидца, колонна направлялась из Купянского района, находившегося под контролем России, в сторону Харькова.

До этого начальник отдела управления надзора за исполнением законов при расследовании преступлений Главной военной прокуратуры РФ Александр Белан подтвердил, что большинство российских военнослужащих, вернувшихся из плена, подвергались пыткам. По его словам, факт жестокого обращения подтвердили судебно-медицинские экспертизы.