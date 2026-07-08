Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
08 июля 2026 в 11:28

Арестованы четверо граждан Украины, расстрелявших бойцов ВС РФ на ЗАЭС

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Арестованы четверо граждан Украины, расстрелявших трех российских военнослужащих на Запорожской АЭС в 2022 году, сообщили в СК РФ. Расследование продолжается.

В мае этого года задержаны, а впоследствии арестованы граждане Украины Артем Давыдов, Максим Поцелуев, Анатолий Руденко и Дмитрий Носенко. В 2022 году на территории Запорожской атомной электростанции они расстреляли трех российских военнослужащих, — говорится в сообщении.

Ранее местный житель рассказал, что украинские военные в 2022 году расстреляли мирных жителей в Харьковской области, пытавшихся с украинскими флагами перейти линию фронта в их сторону. По словам очевидца, колонна направлялась из Купянского района, находившегося под контролем России, в сторону Харькова.

До этого начальник отдела управления надзора за исполнением законов при расследовании преступлений Главной военной прокуратуры РФ Александр Белан подтвердил, что большинство российских военнослужащих, вернувшихся из плена, подвергались пыткам. По его словам, факт жестокого обращения подтвердили судебно-медицинские экспертизы.

Власть
военные
СК РФ
аресты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Иркутске начали устранять последствия шторма
Эрдогана насмешил образ Макрона
Автоэксперт оценил идею льгот на платных трассах для осторожных водителей
Дезертир с гранатой «отжал» золотую сережку у женщины в Киеве
Крокодил набросился на подростка во время семейной рыбалки
Названа вероятная причина отказа Болгарии и Венгрии от военной помощи Киеву
Экс-игрок «Краснодара» назвал причину отъезда Сперцяна в Саудовскую Аравию
Политолог раскрыл цели увеличения военных расходов Германии
Хищения на «зубах дракона» в Белгородской области: кто сколько украл, цифры
ВСУ атаковали коммерческий объект и ранили гражданского в Белгороде
Депутат назвал неприятные последствия введения QR-кодов для продажи бензина
Госдума обязала детей мигрантов получать патент после 18 лет
В Госдуме рассказали о значении законопроекта про регулирование ИИ
Садовод назвала эффективное средство от медведки
Блогер Лерчек показала своих родных в День семьи, любви и верности
Российские «Ланцеты» уничтожили группу катеров ВСУ в Черном море
Госдума ужесточила требования к мигрантам для работы в России
Налет на Татарстан, обстрел автобуса, шпионы в Крыму: ВСУ атакуют РФ 8 июля
На ЗАЭС раскрыли истинные планы ВСУ в Энергодаре
Боец ВС России проявил смекалку при захвате опорного пункта
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Натираю кабачки на терке и на сковороду — к чаю подаю хрустящие хачапури: нежнее и вкуснее классики
Общество

Натираю кабачки на терке и на сковороду — к чаю подаю хрустящие хачапури: нежнее и вкуснее классики

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно
Общество

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.