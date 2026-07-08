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08 июля 2026 в 11:30

Экс-главу Нацгвардии Украины обвинили в гибели 365 жителей Мариуполя

СК: экс-глава Нацгвардии Украины Лебедь причастен к гибели 365 жителей Мариуполя

Мирные жители выходят из района Мариуполя, в котором идет бой, 2022 год Мирные жители выходят из района Мариуполя, в котором идет бой, 2022 год Фото: Илья Питалев /РИА Новости
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Бывший командующий Национальной гвардии Украины Юрий Лебедь имеет прямое отношение к гибели не менее 365 жителей Мариуполя в 2022 году, сообщает пресс-служба СК РФ в Telegram-канале. Отмечается, что по его приказам украинские националисты блокировали выезд из города для мирных жителей.

Установлена причастность бывшего командующего Национальной гвардией Украины Юрия Лебедя к организации массовых преступлений против гражданского населения. В 2022 году по приказам Лебедя боевики блокировали Мариуполь, чтобы не допустить выхода мирных жителей и использовать их в качестве прикрытия. Тех, кто пытался покинуть город, украинские националисты убивали. В результате их преступлений погибли не менее 365 человек, разрушены 45 тыс. объектов жилого фонда и социальной инфраструктуры, — сказано в заявлении.

В ведомстве добавили, что Лебедь объявлен в международный розыск в связи с постановлением о привлечении в качестве обвиняемого в жестоком обращении с мирными жителями. Он покинул пост главы Нацгвардии Украины в июле 2023 года.

Ранее сообщалось, что командиров бригады Вооруженных сил Украины и их подчиненных приговорили к пожизненному лишению свободы за убийство 93 мирных жителей в Мариуполе. Также они совершили покушение на убийство еще 81 человека.

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Александр Бастрыкин
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