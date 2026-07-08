Экономист объяснил, как правильно оформлять льготы для предпенсионеров

Перед получением льгот нужно фактически проверить статус предпенсионера через портал «Госуслуги», посоветовал в беседе с «Газетой.Ru» экономист Александр Сафонов. Там же можно заказать соответствующую справку, указав, куда именно она будет предоставлена — в ФНС, службу занятости или работодателю.

Россияне нередко забывают, что сами льготы не всегда назначаются автоматически. Например, за налоговыми мерами поддержки или региональными льготами может потребоваться отдельное обращение. Статус предпенсионера дает право на налоговые льготы, два оплачиваемых дня в год для диспансеризации, защиту от увольнения по возрасту, повышенное пособие по безработице и бесплатное обучение. Сначала стоит проверить статус, затем заказать справку под конкретную цель и отдельно уточнить региональные льготы. Они зависят от места проживания, — подчеркнул Сафонов.

Он добавил, что справку о статусе предпенсионера можно также получить через личный кабинет Социального фонда России. Кроме того, гражданин вправе обратиться с этим в МФЦ или клиентскую службу СФР.

Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин заявил, что предпенсионеры в России освобождены от уплаты налога на имущество физических лиц. По его словам, такой статус получают мужчины с 59 лет и женщины с 54 лет.