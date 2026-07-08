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08 июля 2026 в 11:42

Спор посетительницы спортзала и тренера закончился поножовщиной

Конфликт в спортзале крымского города Саки закончился дракой с ножом

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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Конфликт между посетительницей и сотрудниками фитнес-клуба в Саках закончился дракой с применением ножа, пишет Telegram-канал «Mash на волне». Участницами инцидента стали тренер Инесса и клиентка клуба Лиляна. Со слов работницы клуба, посетительница начала вести себя агрессивно и нецензурно выражаться, после чего ей предложили вернуть деньги за абонемент и покинуть зал.

Однако, как утверждает Инесса, женщина вызвала знакомых на помощь. Вскоре к фитнес-клубу приехали пятеро мужчин, один из которых был с ножом. Между участниками конфликта произошла драка. По словам тренера, ей порезали руку и ударили по лицу. В больнице ей наложили швы, также врачи подозревают у нее сотрясение и травму шеи. При этом сама Лиляна отказалась комментировать произошедшее.

Ранее сотрудник компании «Теплоэнерго» в Сормовском районе Нижегородской области ударил ножом своего начальника после требования написать объяснительную записку. Инцидент произошел на рабочем месте во время конфликта между сотрудником и старшим мастером участка.

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