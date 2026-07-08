Вяльбе отреагировала на снятие санкций с российских спортсменов Вяльбе назвала прекрасной новостью снятие санкций с российских спортсменов

Член президиума Федерации лыжных видов спорта и сноуборда России Елена Вяльбе заявила, что замечательно относится к снятию санкций с российских спортсменов. В разговоре с Metaratings она назвала это событие прекрасной новостью.

Прекрасно и замечательно отношусь к этому решению, — сказала Вяльбе.

7 июля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал отменить все ограничения в отношении российских спортсменов. В официальном релизе организации также говорится об отмене приостановки деятельности Олимпийского комитета России. Организация примет решение о показе российского флага, гимна, цветов или других национальных символов на Олимпийских играх в определенный момент.

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев отметил, что решение МОК об отмене санкций в отношении российских спортсменов ускорит их полноценное возвращение на международные турниры. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил NEWS.ru, что снятие санкций с российских спортсменов со стороны МОК является результатом прекрасной дипломатической работы Министерства спорта РФ.