Быков призвал вернуть всех российских спортсменов после решения МОК Быков выразил надежду на скорое возвращение всех спортсменов после решения МОК

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков выразил надежду, что все международные федерации допустят российских спортсменов до соревнований после решения Международного олимпийского комитета (МОК). В разговоре с Metaratings он подчеркнул, что это пойдет на пользу мировому спорту.

Надеюсь, что все спортивные федерации откликнутся положительно на допуск наших спортсменов к участию в международных соревнованиях. Это пойдет только на пользу спорту. И, думаю, наши спортсмены рады такой новости, — сказал Быков.

7 июля МОК рекомендовал отменить все ограничения в отношении российских спортсменов, включая отмену приостановки деятельности Олимпийского комитета России. Организация примет решение о показе российского флага, гимна, цветов или других национальных символов на Олимпийских играх в определенный момент.

После этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил NEWS.ru, что снятие санкций с российских спортсменов со стороны МОК является результатом прекрасной дипломатической работы Министерства спорта РФ. Он назвал это суперсобытием и расценил как лучшую новость с начала года.