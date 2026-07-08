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08 июля 2026 в 11:46

Быков призвал вернуть всех российских спортсменов после решения МОК

Быков выразил надежду на скорое возвращение всех спортсменов после решения МОК

Вячеслав Быков Вячеслав Быков Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
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Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков выразил надежду, что все международные федерации допустят российских спортсменов до соревнований после решения Международного олимпийского комитета (МОК). В разговоре с Metaratings он подчеркнул, что это пойдет на пользу мировому спорту.

Надеюсь, что все спортивные федерации откликнутся положительно на допуск наших спортсменов к участию в международных соревнованиях. Это пойдет только на пользу спорту. И, думаю, наши спортсмены рады такой новости, — сказал Быков.

7 июля МОК рекомендовал отменить все ограничения в отношении российских спортсменов, включая отмену приостановки деятельности Олимпийского комитета России. Организация примет решение о показе российского флага, гимна, цветов или других национальных символов на Олимпийских играх в определенный момент.

После этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил NEWS.ru, что снятие санкций с российских спортсменов со стороны МОК является результатом прекрасной дипломатической работы Министерства спорта РФ. Он назвал это суперсобытием и расценил как лучшую новость с начала года.

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