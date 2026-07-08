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08 июля 2026 в 12:13

В ГД отреагировали на призыв Рютте признать Россию долгосрочной угрозой

Депутат Колесник: Россия продвигает свои интересы независимо от решений НАТО

Марк Рютте Марк Рютте Фото: Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Россия продолжит реализовывать собственные стратегические задачи и отстаивать национальные приоритеты, не обращая внимания на резолюции и вердикты Североатлантического альянса, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, комментируя слова генсека НАТО Марка Рютте о необходимости считать Москву долгосрочной опасностью для стран Блока. По словам парламентария, суверенная внешняя политика РФ не зависит от внешних факторов.

В первую очередь Рютте сказал, что НАТО будет защищать свою территорию, Евросоюз. Но на него никто не нападает и даже не собирается. Это их еще больше распаляло. Кого они там собрались защищать? Они от себя свой Евросоюз пускай защитят. Рютте слишком красноречив, такие у него аллегории. Поэтому пусть он там свою историю рассказывает. Пускай страны Альянса у себя что угодно делают, как угодно себя называют и пишут о России что хотят. Мы будем решать свои вопросы и продвигать свои интересы, вне зависимости от решений НАТО, — сказал Колесник.

Ранее Рютте заявил, что ожидает закрепления статуса России как долгосрочной угрозы по итогом саммита НАТО в Анкаре. По его словам, за последнее время в Альянсе значительно выросли оборонные расходы и инвестиции в военную промышленность.

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