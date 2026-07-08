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08 июля 2026 в 01:15

«Рейх404 проснулся»: Захарова отреагировала на призыв Украины к МОК

Захарова раскритиковала Киев за призыв к МОК вернуть санкции против России

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
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Представитель МИД России Мария Захарова в соцсетях прокомментировала призыв Национального олимпийского комитета Украины к пересмотру решения МОК об отмене санкций против РФ. Дипломат заявила, что Украина «переделала все дела», включая теракт в Монако, и теперь может заняться спортом.

В рейхе404 проснулись. Только что грохнули в Монако одного из своих, потом закопали в Киеве тетку какую-то, на которую теракт списали, в НАТОвский общак отправили главаря еще оружия просить — все дела переделали, теперь можно и за спорт взяться, — иронично отметила дипломат.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) обещала рассмотреть рекомендации исполнительного комитета Международного олимпийского комитета (МОК) относительно снятия санкций с российских спортивных команд. В организации заявили, что дополнительно проанализируют данное решение.

До этого депутат Госдумы Светлана Журова назвала отмену санкций против российских спортсменов результатом большой работы Олимпийского комитета РФ. Она выразила надежду, что международные федерации начнут допускать все больше россиян на турниры с национальной символикой.

Россия
Украина
Мария Захарова
МОК
санкции
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