8 июля исполняется 53 года послу Украины в Великобритании и бывшему главкому ВСУ Валерию Залужному. Сегодня он считается одним из главных претендентов на пост главы республики — в том числе потому, что неоднократно вступал в прямую конфронтацию с ее действующей властью. За что Залужный критикует президента Владимира Зеленского, как отзывается о России и есть ли у него шансы одержать победу на выборах — в материале NEWS.ru.

Биография Валерия Залужного

Валерий Залужный родился 8 июля 1973 года в городе Новоград-Волынский (ныне Звягель) Житомирской области Украины в семье военных. После школы он поступил в машиностроительный техникум, а затем — на общевоенный факультет Одесского института Сухопутных войск. В 1997 году выпустился с отличием и пошел на военную службу, которая не помешала продолжить учебу: в 2007-м он окончил с золотой медалью оперативно-тактический факультет Национальной академии обороны Украины, а семь лет спустя — и оперативно-стратегический. Как лучший выпускник Залужный получил в награду переходящий меч королевы Великобритании.

К 2014 году он дослужился до должности замначальника управления боевой подготовки командования Сухопутных войск ВСУ, а позже — замкома по боевой подготовке управления оперативного командования «Восток». С 2014 года Залужный принимал участие в военном конфликте в Донбассе.

Валерий Залужный Фото: IMAGO/Pool/Global Look Press

В 2017-м получил звание генерал-майора, возглавив объединенное командование Сухопутных войск «Запад». Спустя четыре года Залужному присвоили звание генерал-лейтенанта. Тогда же Владимир Зеленский назначил его главнокомандующим ВСУ.

Как Залужный вступил в конфликт с Зеленским

Разногласия между главкомом ВСУ и украинским политическим руководством проявились уже в первые месяцы СВО. Уже будучи послом страны в Великобритании Залужный дал интервью, в котором рассказал, что в сентябре 2022 года у него состоялась напряженная встреча с Владимиром Зеленским. После нее он вернулся в свой офис и узнал, что там проводят обыск сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). Залужный потребовал объяснений от главы ведомства Василия Малюка, однако тот убедил главкома, что ничего не знает об этом рейде.

Позже генерал выяснил, что за несколько дней до случившегося ведомство Малюка обратилось в районный суд Киева с просьбой выдать ордер на обыск по тому же адресу, где располагался штаб Залужного. При этом рейд должен был пройти в некоем стриптиз-клубе, с которым СБУ якобы и перепутала офис главкома. Сам Залужный убежден, что эту путаницу выдумали в качестве предлога для проведения операции.

К слову, в том же интервью экс-главком прокомментировал провальное «контрнаступление» ВСУ осенью 2023 года. По его мнению, виноват в этом фиаско Зеленский, не выделивший под кампанию необходимых ресурсов.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Информация о предполагаемом противостоянии генерала и президента появлялась еще в тот период, когда Залужный возглавлял украинские войска. В итоге все вылилось в его отставку с должности главкома в феврале 2024 года. При этом в офисе президента Украины утверждали, что истинные причины его увольнения кроются в стремлении Киева «перезагрузить» систему управления в армии.

Украинская власть активно гиперболизировала действия ВСУ на фронте, рассказал NEWS.ru политтехнолог Михаил Павлив. Армию напрямую связывали с Залужным: через медиа обывателю фактически навязали образ «железного генерала».

«Но при этом нагрузить экс-главкома негативным шлейфом, чтобы он спокойно ушел в отставку, не получилось. Ему дали должность посла в Лондоне и формально серьезно его не „мочат“. По сути, у Залужного нет антирейтинга, а накачанный рейтинг сохранился, потому что он держится в стороне от местных разборок. Киеву трудно ему что-то пришить, кроме проскальзывающих историй о любовных интрижках. Но кого этим смутишь среди украинских обывателей?» — заметил эксперт.

Громкие скандалы с участием Залужного

Тем не менее скандалов с участием Залужного все-таки хватает. Так, например, в октябре 2022 года он зарегистрировал официальный аккаунт в Twitter (теперь — Х) и на первом же фото предстал в браслете со свастикой — ровно такой же, как на флагах нацистской Германии. Впрочем, это мало кого удивило: еще до начала СВО в аккаунте Верховной рады в соцсетях было опубликовано селфи главкома на фоне портрета лидера Украинской повстанческой армии (УПА, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Степана Бандеры. Через несколько дней фотография была удалена.

А позже хакеры взломали страницу генерала в соцсетях и слили в Сеть его переписки с молодыми девушками — с одной из них, 23-летней уроженкой Черкащины, он откровенно флиртовал, обсуждая музыку, книги, сауну и будущую встречу. При этом экс-главком больше двух десятков лет состоит в браке.

Успел «наследить» Залужный и в коррупционных скандалах. Так, например, на фоне нашумевшего дела Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского, он демонстративно отказался встречаться с подозреваемым в финансовых махинациях экс-главой офиса президента Украины Андреем Ермаком. Однако позже выяснилось, что у самого Залужного тоже есть «кошелек»: источники в российских силовых структурах сообщили о его связях с бывшим командиром 103-й бригады теробороны Валерием Курко. В июне 2026-го ему предъявили подозрение по делу о незаконном начислении военным $1,7 млн.

«В начале этого года бывший украинский комбриг решил перевести некоему адресату в Лондон около $1 млн. На Банковой восприняли эти действия как попытку бывшего главкома активизировать свою политическую деятельность», — рассказали инсайдеры ТАСС.

Что Залужный говорит о России

Противоречия Залужного и Зеленского проявились и в их взглядах на продолжение конфликта с Россией, а также состояние украинской армии. В сентябре 2025-го вышла колонка генерала для «Зеркала недели», в которой он признал, что линия фронта в зоне СВО постоянно движется, причем не в пользу ВСУ.

Спустя два месяца он признал: условия для Украины со временем становятся «не лучше». Залужный подчеркивал, что республика будет «стремиться к полной победе», но Киев не должен исключать и вероятность досрочного прекращения конфликта на условиях России.

Валерий Залужный Фото: Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Мир, даже в ожидании следующей войны, дает шанс на политические изменения, глубокие реформы, полноценное восстановление, экономический рост, возвращение граждан», — написал он.

Впрочем, уже в апреле 2026 года экс-главком заявил о необходимости вернуть территории. Он даже пообещал «завещать» это дело сыну, хотя, согласно официальным данным, воспитывает только двух дочерей.

А в начале июля появились данные о причастности Залужного к подготовке терактов в России. Осведомленные источники сообщили, что в этом вопросе он выполняет роль «проводника интересов» властей Великобритании.

Станет ли Залужный президентом Украины

Недавнее исследование агентства Ipsos показало, что Залужный занимает первое место в рейтинге доверия жителей Украины. Одобрительно в адрес бывшего главнокомандующего армии высказались 63% граждан. При этом Владимиру Зеленскому в списке досталась лишь четвертая строчка — он получил 49%.

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с NEWS.ru отметил, что институт армии на Украине обладает наивысшим уровнем доверия. И в сознании людей войска до сих пор ассоциируются именно с Залужным.

«Конфликт с Зеленским, завершившийся отстранением Залужного, лишь усилил сочувствие в обществе, где нарастает запрос на альтернативу», — отметил он.

Валерий Залужный Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press

В конце июня украинские СМИ писали, что в Киеве начали обсуждать возможность проведения президентских выборов до конца 2026 года. Источники утверждают, что Зеленский твердо намерен переизбраться и уже начал «мониторить», кто из чиновников в республике может составить ему конкуренцию. Между президентом и Залужным, вызванным из Лондона, состоялся разговор на эту тему. В ходе беседы на вопрос, планирует ли он баллотироваться в президенты, генерал ответил утвердительно.

Впрочем, бывший депутат Рады Спиридон Килинкаров очень сомневается, что Залужного допустят до выборов. И речь не столько о Зеленском, сколько о западных спонсорах Украины — именно они, по его словам, будут решать, кто возглавит страну в будущем.

«Залужный президентом точно не будет: его не хотят ни американцы, ни европейцы — потому что он ставленник Британии. Более того, как потенциального кандидата в президенты его скоро утопят: не зря немцы обнародовали результаты расследования подрыва „Северных потоков“. Скоро они скажут, что приказ об атаке отдавал лично Залужный и объявят его террористом. А террорист не может возглавлять страну», — заключил собеседник NEWS.ru.

Читайте также:

Купается в золоте, смеется в лицо украинцам: все позорные выходки Зеленской

Выскочка и враг России станет премьером Британии? Кто такой Энди Бернэм

Купила Украину за печеньки: где сейчас Виктория Нуланд, что говорит об РФ