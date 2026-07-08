Швейцария впервые за 72 года попала в 1/4 финала чемпионата мира по футболу

Швейцария впервые за 72 года попала в 1/4 финала чемпионата мира по футболу Сборная Швейцарии обыграла Колумбию в серии пенальти и прошла в 1/4 ЧМ-2026

Футболисты сборной Швейцарии обыграли Колумбию в матче 1/8 финала чемпионата мира, победив в серии пенальти в Ванкувере. Основное и дополнительное время встречи завершилось с нулевым счетом.

В серии пенальти швейцарская команда оказалась точнее, одержав победу со счетом 4:3. Команду Швейцарии возглавляет Мурат Якин, бывший главный тренер московского «Спартака». Среди запасных сборной Колумбии числился нападающий «Краснодара» Джон Кордоба, который ранее получил травму и выбыл из турнира.

Благодаря этой победе сборная Швейцарии пробилась в четвертьфинал чемпионата мира по футболу в четвертый раз в истории и впервые за последние 72 года. В четвертьфинале швейцарцы встретятся с действующим чемпионом турнира, сборной Аргентины, которая ранее одержала победу над Египтом со счетом 3:2.

Ранее форвард сборной Португалии Криштиану Роналду отыграл свой последний матч на чемпионатах мира. Накануне подопечные Роберто Мартинеса уступили Испании в 1/8 финала со счетом 0:1. На мировых первенствах Роналду принял участие в 27 матчах, что является вторым показателем в истории турнира после аргентинца Лионеля Месси, который сыграл 30 игр.